Com 3 desfalques, qual deve ser a formação do Ceará contra a Chapecoense? Veja possibilidades

O Ceará entra em campo contra a Chapecoense no domingo (15), às 18h30 na Arena Condá pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vovô terá 3 desfalques certos para o confronto: o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Richardson e o atacante Saulo. Com tantos desfalques, qual deve ser a formação do Vovô para o duelo?

Opção 1:

A primeira opção de formação para o Vovô são com reposições mais 'seguras', com base nos jogadores que entraram contra o Operário no jogo anterior. Eric Melo, que faria sua estreia no Vovô, no lugar de Matheus Bahia. Lourenço, com mais ritmo depois de entrar no decorrer do jogo na última partida, no lugar de Richardson. E Lucas Rian, que vem entrando no decorrer dos jogos, no lugar de Saulo.

Legenda: A opção mais provável de formação do Ceará para o confronto com a Chapecoense Foto: Reprodução / lineup11

Opção 2:

A segunda formação seria diferente, caso Léo Condé não queira colocar Eric Melo como titular sem sequer ter estreado. A primeira opção é improvisar Raí Ramos, que é lateral-direito, na esquerda.

Legenda: 2ª opção de formação do Ceará para jogo com a Chape Foto: Reprodução / lineup11

Opção 3:

Caso Condé não queira improvisar Raí Ramos na esquerda, ele pode utilizar David Ricardo como lateral, escalando João Pedro na zaga.

Legenda: Opção 3 de formação do Ceará para confronto com a Chape Foto: Reprodução / lineup11

Opção 4:

Com David Ricardo indo da zaga para a lateral, Condé também tem a opção de escalar Jean Irmer na zaga.

Legenda: Opção 4 de escalação do Ceará para jogo com a Chape Foto: Reprodução / lineup11

Opção 5:

Ainda que a chance seja mínima, Condé pode mudar o esquema de jogo, saindo da formação clássica do 4-3-3, e usando um 3-4-3. Esta opção só está aqui porque um treinador pode utilizar qualquer formação para um jogo de acordo com as peças e Condé tem a possibilidade. Ele nunca começou um jogo no Vovô com a formação, mas durante os jogos sim, para segurar resultados. A formação é interessante, até para surpreender o adversário, mas teria que ter sido treinada.

Os 3 zagueiros dariam a proteção defensiva, De Lucca ficaria centralizado no meio, com Lourenço e Recalde auxiliando na criação de jogadas. Abriria até a possibilidade de recuar Mugni em certos momentos e adiantar Recalde.

Legenda: A 5ª formação que Condé poderia utilizar, não teria improvisações e certamente surpreenderia a Chape Foto: Reprodução / lineup11