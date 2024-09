Ceará embarca com baixas entre titulares para encarar a Chapecoense na Série B

Com foco em manter sequência positiva na Série B, o técnico Léo Condé relacionou 22 jogadores para encarar a Chapecoense, no domingo (15), pela 26ª rodada da competição. O embarque alvinegro aconteceu na tarde desta sexta-feira, depois do último treino na capital cearense. A novidade fica por conta do meia Rafinha, relacionado pela primeira vez.

A lista de relacionados tem três ausências, de atletas titulares, por suspensão: Matheus Bahia, Richardson e Saulo Mineiro. Os dois primeiros fecharam a sequência de três amarelos, enquanto o atacante foi expulso no final da partida diante do Operário.

Legenda: Léo Condé relacionou 21 jogadores para encarar a Chapecoense Foto: Samuel Conrador/SVM

Com os desfalques no time, Léo Condé teve uma semana de atividades para pensar nas substituições no alvinegro. Na lateral-esquerda, Éric Melo pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. No meio-campo, Lourenço deve ficar na vaga de Richardson, enquanto Lucas Rian é o mais cotado para assumir o posto no ataque.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros : Richard e Bruno Ferreira

: Richard e Bruno Ferreira Zagueiros : David Ricardo, Matheus Felipe, Ramon Menezes e João Pedro Tchoca

: David Ricardo, Matheus Felipe, Ramon Menezes e João Pedro Tchoca Laterais : Rafael Ramos, Raí Ramos e Éric Melo

: Rafael Ramos, Raí Ramos e Éric Melo Meio-campistas : De Lucca, Lucas Mugni, Recalde, Jean Irmer, Andrey, Lourenço e Rafinha

: De Lucca, Lucas Mugni, Recalde, Jean Irmer, Andrey, Lourenço e Rafinha Atacantes: Aylon, Lucas Rian, Erick Pulga, Barceló, Facundo Castro, Talisson

PREPARAÇÃO FINAL

A delegação alvinegra tem escala no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e logo depois faz a ponte aérea para Chapecó, Santa Catarina. Antes de encarar a Chapecoense, na Arena Condá, o Vozão realiza mais uma atividade em território catarinense na manhã de sábado.

Chapecoense e Ceará entram em campo, às 18h30, no domingo, pela 26ª rodada da Série B. Ao todo, Léo Condé contou com cinco dias de treinamentos para montar o Vovô que jogará neste final de semana.