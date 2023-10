Da Série C à final da Sula: Boeck ressalta 'ascensão meteórica' do Fortaleza nos últimos anos

Seis anos depois da saída da Série C e após inúmeras conquistas no período, o Fortaleza se prepara para o maior momento de sua história. Neste sábado (28), o Leão disputa a final da Sul-Americana contra a LDU, às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Quem viveu e continua vivendo de perto todos esses momentos é o ex-goleiro Marcelo Boeck. Desde 2017 no clube, ele afirma que o Fortaleza vive a semana mais importante de sua história, em uma ascensão conquistada de forma metéorica.

Marcelo Boeck Assessor Executivo do Fortaleza "Eu classifico como a semana mais importante. É algo grandioso. Durante esse período, não tem história tão esplendorosa ou tão meteórica, no futebol mundial, como essa. Daqui a pouco a gente tá pensando em Libertadores de novo, em Mundial de Clubes, porque foi tão meteórico, tão grande o que foi feito de seis, sete, anos para cá, que hoje você não impõe limites. Lógico que com toda humildade, sabendo que não foi por acaso que nós chegamos onde estamos nesse momento, mas que isso não pode ser o topo. A gente tem que continuar mantendo os pés no chão, todo um planejamento, uma organização, para que a gente possa realmente sustentar isso. A gente tá aqui realmente pensando grande, mas sem perder o nosso controle, a nossa humildade, porque esse é o grande fator que trouxe o Fortaleza até aqui. Acho que isso é fundamental e também é a chave desse sucesso. (Espero) que a gente possa continuar tendo mais semanas importantes daqui pra frente", ressaltou.

Legenda: Boeck tem trajetória longa no Fortaleza e acompanhou todo processo de crescimento do time desde a Série C Foto: divulgação / Fortaleza

Marcelo Boeck Assessor Executivo do Fortaleza A gente olha assim e se sente participante dessa grande obra, dessa grande reformulação, não só de resultados, de patamar, mas estruturalmente, fisicamente falando. Acho que nós podemos fazer mais, acho que o Fortaleza pode crescer mais, o Pici pode se estruturar cada vez mais, e a gente poder estar diretamente ligado a isso acho que é uma história muito bonita que a gente tem cada dia um capítulo mais bonito acrescentado a cada página então tá sendo muito bacana que a gente vai poder contar nos nossos melhores sonhos. De repente a gente não sonharia dessa maneira, mas nós vamos poder contar pros nossos netos, pros nossos amigos", completou.

Hoje, o ex-goleiro atua no departamento de futebol do Leão como assessor executivo. Para ele, estar do lado de fora em um momento de decisão como o que é vivido pelo clube é muito pior do que entrar em campo para disputar a partida dentro das quatro linhas.

Marcelo Boeck Assessor Executivo do Fortaleza "Agora é pior, porque, queira ou não queira, como jogador, você pode, em certo momento, decidir ser o protagonista e contribuir diretamente com algo. Do lado de fora, você pode fazer tudo perfeitamente, da melhor maneira possível, e isso não garante o resultado. Você, no máximo, pode torcer, passar uma vibração, uma mensagem, ter um cuidado com tudo que envolve. Então, do lado de fora é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, mas é uma alegria e uma motivação diferente também, que nos enche e nos preenche como profissional e ser humano. Está sendo muito bacana essa experiência de ver o sucesso do lado de fora e poder participar diretamente disso. Minha esposa sempre fala que eu tenho a oportunidade de realizar o sonho, a paixão duas vezes, que é como jogador e como dirigente. Eu sou um felizardo e muito grato a isso, mas com certeza é muito mais difícil. Você acorda muito mais cedo e vai muito mais tarde pra casa", disse.

Legenda: Pelo Fortaleza, Boeck participou da reconstrução do clube, quando foi peça fundamental no acesso para a Série B Foto: Kid Júnior

Como atleta, Boeck realizou 159 partidas com a camisa do Fortaleza e é considerado um dos grandes heróis do acesso à Série B, conquistado em 2017. Além disso, ele acumula diversas conquistas como a Série B do Brasileirão, o bicampeonato da Copa do Nordeste, o tetracampeonato cearense e a classificação inédita para a disputa da Taça Libertadores da América.

Mesmo estando em uma função mais corporativa atualmente, já que é o responsável direto pela ligação entre diretoria e atletas e comissão técnica, o profissional continua tendo uma liberdade para interagir com os atletas já que vários deles jogaram com Boeck no próprio Tricolor.

Marcelo Boeck Assessor Executivo do Fortaleza "Essa é a minha função, por isso que estou aqui, pra fazer esse meio de campo entre a diretoria, comissão, jogadores, as áreas que envolvem o futebol. Confesso que entrei muito pouco dentro do vestiário dos atletas, até porque eu acho que é um lugar sagrado pra eles. Quando eu entro lá é porque é algum aviso importante, algum comunicado, algum ajuste, mas procuro entrar muito pouco dentro do vestiário nos treinamentos, nos jogos um pouco mais. Até pouco tempo atrás muitos jogadores que ainda estão aqui foram meus companheiros e a gente criou essa relação de respeito e profissionalismo. Então, acaba que tem, uma hora ou outra, um toque, uma frase, uma lembrança, algum detalhe do adversário, do árbitro, do campo, que passa despercebido. Então sempre, por um motivo ou outro, tem essa relação, esses conselhos, essa resenha, como eles falam", comentou.