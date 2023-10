Fortaleza desembarca no Uruguai para final da Copa Sul-Americana contra a LDU

No início da noite desta quarta-feira (25), o Fortaleza desembarcou no Uruguai para a final da Copa Sul-Americana de 2023 contra a LDU. A chegada no país vizinho se deu dentro da janela estipulada pela Conmebol, que era até às 20h desta quarta, já que a delegação pisou em solo uruguaio por volta das 19h, após um voo de cerca de seis horas de duração.

Em Punta del Este, o grupo do Leão terá uma programação extensa até a grande decisão da Sul-Americana marcada para este sábado (28), às 17h, no Estádio Domingo Burgueño. Nesta quinta (26), o elenco realiza um treinamento no período da tarde no CT do Deportivo Maldonado.

Já na sexta (27), o time encerra a preparação com um treino, pela manhã, no Hotel Solanas, onde ficará hospedado. No período da tarde, Vojvoda e Tinga concedem a entrevista coletiva oficial de pré-jogo e depois toda a delegação segue para realizar o reconhecimento do gramado do palco da final.

