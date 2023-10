Familiares de jogadores do Fortaleza embarcam para acompanhar final da Sul-Americana no Uruguai

Familiares dos jogadores e da comissão técnica do Fortaleza embarcaram na manhã desta quinta-feira (26) rumo ao Uruguai para acompanhar a final da Sul-Americana. Ao todo, 27 pessoas embarcaram no Aeroporto Pinto Martins. O Tricolor do Pici enfrenta a LDU no sábado, no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Leste.

O Fortaleza vai em busca do primeiro título internacional. Luma Dezirré, esposa do capitão Tinga, falou sobre a ansiedade para o duelo. Ela embarcou junto com a filha do casal, Lívia, para ver o marido jogar de perto.

"A gente está muito ansioso pelo resultado. A gente não fala de outra coisa. Estamos muito felizes com o time, de ter chegado tão longe. Tenho muito orgulho do meu marido, desse time, dos torcedores", disse.

"É um sentimento de orgulho, que não cabe em mim. Acompanho ele desde a Série C, a gente está junto há muitos anos. Temos muito orgulho de toda a trajetória", completou.

Luma ainda ressaltou a tranquilidade do jogador do Fortaleza. Ela revelou que o capitão do Tricolor está concentrado para o jogo contra a LDU.

"Ele é muito tranquilo. Não sei como ele dá conta. Ele é uma pessoa muito concentrada, se dedica, ele veste a camisa. Ele é jogador, mas também é torcedor. Ele é muito torcedor desse time. Sou uma fã dele como pessoa, como jogador, ocmo pai, como marido, como filho... Sou muito apaixonada pelo marido que eu tenho", finalizou.

O Leão do Pici desembarcou no início da noite desta quarta-feira em Punta del Leste, no Uruguai. Após o descanso, o time realiza treinamento na tarde desta quinta-feira, no CT do Deportivo Maldonado. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda enfrenta a LDU no sábado, a partir das 17h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

Legenda: Luma e Lívia, esposa e filha do capitão Tinga. Foto: Denise Santiago/SVM

Familiares de jogadores já estão em solo uruguaio. @denisebsantiago viajou junto com as famílias dos jogadores e conta sobre as primeiras horas em Montevidéu pic.twitter.com/uhGaf5MVFi — Jogada (@diariojogada) October 26, 2023