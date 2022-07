Cuiabá x Fortaleza: Fernando Miguel é relacionado; Luan Polli é inscrito no BID e reforça elenco

O Fortaleza ganhou dois reforços importantes para o jogo contra o Cuiabá no domingo (31). O goleiro Luan Polli, último reforço anunciado pelo clube, foi regularizado e já pode estrear pelo clube, enquanto Fernando Miguel, então titular da posição, se recuperou de desconforto muscular na coxa esquerda e foi relacionado.

Os atletas serão alternativas para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda na partida da Arena Pantanal, em Mato Grosso, às 18h. A delegação tricolor embarcou para a região no período da tarde e realiza o treino de apronto no sábado (30), às no estádio Dutrinha, também em Cuiabá, às 18h30.

Nos últimos jogos, Marcelo Boeck ficou com a vaga no time principal. Kennedy, revelado na base leonina, também foi acionado e esteve no banco durante a derrota para o Fluminense por 1 a 0, na quinta (28), na Arena Castelão, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O planejamento da gestão tricolor era reforçar o setor após a saída de Max Walef, que se transferiu para o Dnipro, da Ucrânia. A expectativa também é de aumento da concorrência interna pela titularidade.

