Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:47)
Jogada
Legenda: Memphis Depay durante Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final (Corinthians venceu a ida por 1 a 0). O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil terá transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere, na televisão, e da Prime Video, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Copa do Brasil 2025
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Data: 10/09/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de jogadores do Green Bay Packers durante jogo da NFL

Jogada

Jogos da NFL na TV: veja onde assistir e horário das partidas da Semana 2

Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Jogada

Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará

Jogada

Presidente do Ceará, João Paulo participa ao vivo do Jogada 1º Tempo; acompanhe

João Paulo Silva comenta sobre o momento do Ceará na Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Memphis Depay durante Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil

Jogada

Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Jean Lucas durante Bahia x Fluminense na Copa do Brasil

Jogada

Fluminense x Bahia na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de jogadores do Corinthians comemoram gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025