Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final (Corinthians venceu a ida por 1 a 0). O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil terá transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere, na televisão, e da Prime Video, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA