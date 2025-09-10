Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final (Corinthians venceu a ida por 1 a 0). O jogo será às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil terá transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere, na televisão, e da Prime Video, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.
CORINTHIANS X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Copa do Brasil 2025
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Data: 10/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
