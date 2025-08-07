Emprestado pelo Fortaleza, Santos pega três pênaltis e é herói do Athletico-PR na Copa do Brasil

O goleiro Santos foi o grande herói da classificação do Athletico-PR às quartas da Copa do Brasil. Emprestado pelo Fortaleza, o arqueiro defendeu três pênaltis contra o São Paulo, nesta quarta (6), na Arena da Baixada, e ajudou o Furacão a garantir vaga após derrota por 1 a 0 no tempo normal.

Na ida, o time paranaense havia vencido por 2 a 1 no Morumbi. Deste modo, ganhou R$ 4,7 milhões em prêmio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo duelo será definido em sorteio.

Contrato do Fortaleza

Com 35 anos, Santos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. O atleta foi emprestado ao Athletico-PR em janeiro até dezembro de 2025, mas possui uma cláusula contratual de extensão do vínculo até a próxima temporada. O clube cearense desembolsou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época) para fazer a aquisição do atleta junto ao Flamengo em 2024.

Apesar do investimento e das altas expectativas, o jogador não teve espaço sob o comando do então técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Assim, encerrou passagem pelo Leão com quatro partidas.

Legenda: O goleiro Santos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026 Foto: divulgação / Fortaleza

Um possível retorno foi especulado nas últimas semanas devido às lesões dos goleiros João Ricardo e Brenno, além da pouca experiência de Magrão. Apesar disso, o departamento de futebol foi ao mercado e contratou Vinícius Silvestre, ex-Portimonense-POR, e Helton Leite, ex-La Coruña-ESP.

Em participação no programa Jogada 1º Tempo, Sérgio Papellin, atual diretor de futebol do Fortaleza, revelou que Santos não voltou ao clube pois demonstrou interesse em permanecer no Athletico-PR. Tido como ídolo no clube, onde atuou por 12 temporadas, acumula agora seis jogos em 2025, participando de compromissos pela Copa do Brasil e Série B. No início, era o reserva de Mycael.