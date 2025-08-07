Emprestado pelo Fortaleza, Santos pega três pênaltis e é herói do Athletico-PR na Copa do Brasil
O goleiro de 34 anos ajudou a eliminar o São Paulo nas oitavas de final
O goleiro Santos foi o grande herói da classificação do Athletico-PR às quartas da Copa do Brasil. Emprestado pelo Fortaleza, o arqueiro defendeu três pênaltis contra o São Paulo, nesta quarta (6), na Arena da Baixada, e ajudou o Furacão a garantir vaga após derrota por 1 a 0 no tempo normal.
Na ida, o time paranaense havia vencido por 2 a 1 no Morumbi. Deste modo, ganhou R$ 4,7 milhões em prêmio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo duelo será definido em sorteio.
Contrato do Fortaleza
Com 35 anos, Santos tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. O atleta foi emprestado ao Athletico-PR em janeiro até dezembro de 2025, mas possui uma cláusula contratual de extensão do vínculo até a próxima temporada. O clube cearense desembolsou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época) para fazer a aquisição do atleta junto ao Flamengo em 2024.
Apesar do investimento e das altas expectativas, o jogador não teve espaço sob o comando do então técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Assim, encerrou passagem pelo Leão com quatro partidas.
Um possível retorno foi especulado nas últimas semanas devido às lesões dos goleiros João Ricardo e Brenno, além da pouca experiência de Magrão. Apesar disso, o departamento de futebol foi ao mercado e contratou Vinícius Silvestre, ex-Portimonense-POR, e Helton Leite, ex-La Coruña-ESP.
Em participação no programa Jogada 1º Tempo, Sérgio Papellin, atual diretor de futebol do Fortaleza, revelou que Santos não voltou ao clube pois demonstrou interesse em permanecer no Athletico-PR. Tido como ídolo no clube, onde atuou por 12 temporadas, acumula agora seis jogos em 2025, participando de compromissos pela Copa do Brasil e Série B. No início, era o reserva de Mycael.