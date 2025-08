Fortaleza acerta contratação do goleiro Helton Leite, do La Coruña, da Espanha

O Fortaleza fechou a contratação do goleiro Helton Leite, do La Coruña, da Espanha. O atleta de 34 anos desembarca na capital cearense na noite desta quarta-feira (6). Ele chega com contrato até o final de 2026.



O brasileiro chega a pedido de Renato Paiva, para suprir as ausências de João Ricardo e Brenno, que estão lesionados. A expectativa da diretoria do Fortaleza é conseguir regularizar Helton a tempo para o confronto no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (12), contra o Vélez, na Arena Castelão



No Brasil, o atleta vestiu a camisa de clubes como Criciúma, São Caetano e Botafogo. Na Europa, o jogador passou por Boavista e Benfica, em Portugal, e pelo Antalyaspor, da Turquia, antes de rumar ao La Coruña.

A projeção do Fortaleza é que João Ricardo volte no fim de agosto, enquanto Brenno só deve ficar apto entre o final de setembro e o começo de outubro. Até lá, Renato Paiva terá à disposição o goleiro Magrão, o recém contratado Vinícius Silvestre e os jovens Salvador e Cássio, ambos da base do Tricolor.

FICHA TÉCNICA

Nome: Helton Brant Aleixo Leite

Idade: 02/11/1990 - 34 anos

Posição: Goleiro

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

Clubes: Grêmio (Base), Corinthians Paranaense, Boa Esporte, Ipatinga, Criciúma, Botafogo, São Caetano, Boavista, Benfica, Antalyaspor, Deportivo La Coruña e Fortaleza.