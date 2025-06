Contra o Santos, Fortaleza não quer perder jogadores para o Clássico-Rei

O Fortaleza se prepara para enfrentar o Santos no último jogo do Brasileirão antes da Data Fifa. Três jogadores do Tricolor estão pendurados, com dois cartões amarelos. O confronto pode ser decisivo pois, caso sejam novamente punidos, esses atletas estarão fora do Clássico-Rei, na volta da competição.

No duelo contra o Flamengo, na rodada passada, apenas Zé Welison foi punido com cartão. No entanto, Emmanuel Martínez, Calebe e o artilheiro do time, Lucero, seguem pendurados com duas advertências cada. Após a Data Fifa, o Tricolor do Pici encara o Ceará em Clássico-Rei no primeiro confronto entre as equipes na primeira divisão nesta temporada.

Em 2025, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Alvinegro e um empate. O Tricolor não vence o maior rival desde abril de 2023, em jogo do Campeonato Cearense. Já são oito partidas sem superar a equipe.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), em partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.