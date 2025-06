Fortaleza garante classificação antecipada para mata-mata da Série A2 do Brasileiro feminino

O Fortaleza garantiu vaga nas quartas de final da Série A2 de forma antecipada após o encerramento da sexta rodada da primeira fase da competição, nesta segunda-feira (9). A classificação veio após vitória do Tricolor diante do Remo e a equipe do Itacoatiara-AM empatar com o Paysandu em 3 a 3. A equipe briga por vaga elite do futebol nacional.

"Nosso primeiro objetivo foi conquistado, mas sabemos que agora é onde precisamos dar ainda mais dentro de campo. Desde que cheguei ao clube coloquei como meta esse acesso e junto do elenco vamos fazer de tudo para colocar o Fortaleza na elite nacional. Ainda temos um jogo para garantir as primeiras colocações do grupo e logo depois vamos focar 100% nesse mata-mata", ressaltou a zagueira Bruna, capitã das Leoas.

As Leoas somaram 12 pontos numa campanha com três vitórias e três empates. O time segue invicto na competição. A equipe volta a campo neste sábado (14), quando faz a última partida da fase de grupos. O duelo será contra o Itacoatiara-AM, a partir das 15h (de Brasília).