Matheus cita adaptação e explica como pode ajudar o Fortaleza: 'Só não jogo de goleiro'

O meia Matheus Pereira foi apresentado na tarde desta segunda-feira (9), na sede do Fortaleza, no Pici. O jogador chega com vínculo até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta de 27 anos já iniciou os treinamentos com o restante do elenco e vai vestir a camisa 80. Ele falou sobre como pode contribuir na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda e do processo de adaptação.

O jogador começou a atuar como camisa 10, no Corinthians. Depois, seguiu para o futebol europeu, onde passou por clubes como Juventus, Bordeaux, Barcelona B e Eibar, que defendeu por três temporadas. Ele fala sobre esse processo de amadurecimento atuando fora do país.

“Com o passar dos anos, na Europa, a gente sabe que o sistema muda muito. Então, fui me adaptando, jogando de 8, muitas vezes de 5, também como primeiro ou segundo volante. Acho que hoje sou um jogador mais completo, posso fazer as três funções no meio-campo”, explicou.

“Onde tiver que ajudar o clube, onde o treinador sentir que tem que me colocar para ajudar o clube, estou disposto também. Só não jogo de goleiro, o resto estou à disposição", brincou.

O jogador falou sobre a receptividade do grupo e do que o fez aceitar a proposta para vestir a camisa tricolor.

"O treinador me recebeu muito bem, já conversou um pouco comigo. Meus companheiros também são incríveis. Isso facilita muito a adaptação. Como passei muitos anos fora, me readaptar ao futebol brasileiro... Custaria um pouco mais, mas com os companheiros que eu tenho, que me ajudam, tenho certeza que isso vai ser muito fácil", afirmou.

"Quando você tem feedbacks positivos tanto sobre o clube quanto sobre a cidade, você não tem muito o que pensar. Decidi vir com minha família. Estamos contentes, nos adaptando. Tirando a parte do calor, que não estávamos acostumados na Europa, mas isso, com o dia-a-dia, vamos acostumando”, finalizou.

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe enfrenta o Santos em jogo do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Nome: Matheus Pereira da Silva

Data de nascimento: 25/02/1998 (27 anos)

Posição: Meio-campista

Naturalidade: São Paulo-SP

Clubes: Corinthians-SP, Empoli-ITA, Juventus-ITA, Bordeaux-FRA, Paraná-PR, Dijon-FRA, Barcelona B-ESP e Eibar-ESP