Conmebol divulga análise de possível pênalti para Brasil e reconhece erro da arbitragem; veja vídeo

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), uma análise reconhecendo que o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela errou ao não marcar um pênalti em cima do atacante Vinicius Jr., durante o empate do Brasil contra a Colômbia, por 1 a 1, pela terceira rodada do grupo D da Copa América.

Aos 42 minutos da primeira etapa, Vini foi derrubado pelo lateral direito Daniel Muñoz, enquanto a seleção brasileira ainda estava na frente do placar, mas o juiz assinalou somente o escanteio para a seleção canarinho.

Durante a análise, que durou cerca de dois minutos, o arbitro argentino Mauro Vigliano, que estava comandando o VAR na partida, afirmou que Muñoz teria “beliscado a bola” durante a disputa e recomendou que o árbitro venezuelano retomasse a partida. Segundo a entidade, o defensor “não toca a bola e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente”.

Poucos minutos após o lance, Muñoz — o mesmo que estava envolvido no lance da possível penalidade — marcou o gol de empate da seleção colombiana. Com o resultado, o Brasil avançou como segundo de seu grupo, atrás da própria Colômbia, e enfrentará o Uruguai nas quartas. A partida será neste sábado (6), às 22h (de Brasília).

VEJA A ANÁLISE COMPLETA DA CONMEBOL SOBRE O LANCE