Confira calendário de jogos do Fortaleza em maio; veja dias e horários

O mês de maio para a equipe do Fortaleza será recheado de jogos. Neste período o Leão entrará em campo nove vezes, divididas em quatro competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Sul-Americana e Copa do Nordeste.

O calendário desse mês para o tricolor inicia no dia 1, contra o Vasco, e se encerra no dia 29 contra o Sportivo Trinidense. Serão quatro jogos em casa e cinco jogando como visitantes. Veja os duelos do mês de maio:

CALENDÁRIO MAIO

01 de maio

19h00 | Fortaleza x Vasco | Arena Castelão | Terceira fase da Copa do Brasil

04 de maio

16h00 | Corinthians x Fortaleza | Neo Química Arena | Campeonato Brasileiro Série A

08 de maio

21h00 | Nacional Potosí x Fortaleza | Estádio Víctor Agustín Ugarte | Sul-Americana

12 de maio

16h00 | Fortaleza x Botafogo | Arena Castelão | Campeonato Brasileiro Série A

15 de maio

21h00 | Boca Juniors x Fortaleza | La Bombonera | Sul-Americana

18 de maio

18h30 | Fortaleza x Athletico-PR | Estádio Presidente Vargas | Campeonato Brasileiro Série A

21 de maio

21h30 | Vasco x Fortaleza | Estádio São Januário | Terceira fase da Copa do Brasil

26 de maio

18h00 | Sport x Fortaleza | Arena de Pernambuco | Semifinal Copa do Nordeste

29 de maio

21h00 | Fortaleza x Sportivo Trinidense | Arena Castelão | Sul-Americana