Vojvoda projeta duelo do Fortaleza contra o Vasco pela Copa do Brasil: 'partida difícil'

O Fortaleza volta o foco para a Copa do Brasil. O Leão do Pici vai enfrentar o Vasco em jogo da terceira fase da competição. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o confronto diante da equipe carioca. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão.

"Temos que pensar primeiro em nós e em recuperar energias. Vamos trabalhar nos possíveis padrões que tem o Vasco. É um time competitivo, e o treinador que vai estar no comando, com segurança, conhece eles. Vai ser uma partida difícil. Vamos analisar as características dos jogadores e planejar nosso próprio jogo", disse o técnico em coletiva de imprensa após o empate com o Bragantino pela Série A.

Após empatar com o Bragantino pelo Brasileiro, o Tricolor do Pici enfrenta o Vasco em casa, a partir das 19h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.