Vojvoda lamenta empate com o Bragantino e reclama de gramado do Castelão: 'me preocupa muito'

O Fortaleza abriu o placar diante do Bragantino, mas viu a equipe visitante empatar ainda no primeiro tempo. As equipes se enfrentaram em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (29), na Arena Castelão. Kervin Andrade e Eduardo Sasha marcaram os dois gols da partida. O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time em novo empate do Tricolor na Série A e reclamou da qualidade do gramado do estádio.

"Foi o segundo empate no Brasileirão em casa e deixamos pelo caminho dois pontos, porque fizemos as coisas para conseguir os três pontos. Foi uma primeira parte equilibrada, onde conseguimos uma vantagem, mas sofremos um gol de bola parada. O segundo tempo se viu um Fortaleza superior, criando mais finalizações concretas, chances claras. Por isso digo que lamento perder os dois pontos, mas reconheço força e intensidade do time que se preparou em um dia, ontem. Há um grupo que tem uma ideia, que sabe que quando tem que responder dentro de campo, responde na parte física, técnica e tática. Foi um time com funcionamento ofensivo e organização defensiva. Acho que os jogadores fizeram um bom trabalho", disse o treinador.

"Tivemos duas ou três chances claras de marcar o gol. Acontece. Partida passada fizemos quatro e poderíamos ter feito mais, hoje fizemos um e tivemos chances de fazer. Fico com as chances e o volume de jogo para criar finalizações. Vamos corrigir o que falta, as finalizações, mas estamos encontrando o caminho em um campo de jogo que o gramado não está bom. Vamos continuar por esse caminho", completou o argentino.

E O GRAMADO?

Após o duelo contra o Boca Juniors e antes do jogo contra o Bragantino, a Conmebol realizou uma vistoria no local e vetou o equipamento para duelos válidos pela Sul-Americana, disputada pelo Tricolor. Em ofício foi enviado à CBF a entidade explica as motivações para a restrição do Castelão. O gramado da Arena Castelão também foi alvo de críticas de Vojvoda. O técnico do Fortaleza ressaltou que quer seguir disputando os jogos da equipe na Arena, mas reforça preocupação com estado do campo.

Me preocupa muito o gramado do Castelão. A Conmebol também tem que valorizar, não sei se houve outras partidas da Sul-Americana que na primeira fase estava 50 mil pessoas como estava o Castelão na quinta-feira, isso é bom para Conmebol também e toda (a Copa) Sul-Americana. Mas também reconheço que o gramado não está bom, já falava com a diretoria e ela fala com quem tem que falar. De cima, da televisão não se vê muito, mas quando se entra, não é um gramado para uma competição Sul-Americana e de Brasileirão. Podemos melhorar. Tem muitos jogos, mas pode melhorar. O gramado não está bom. Fortaleza quer e merece jogar no Castelão. O torcedor quer e merece jogar no Castelão. A festa é no Castelão. Tem outras possibilidades, mas não quero. Queremos jogar no Castelão. Temos que fazer nosso melhor trabalho para seguir jogando aqui. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (1), quando enfrenta o Vasco em jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. O duelo será às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: