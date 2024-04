Fortaleza libera check-in para jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil

A realização de check-in para sócios-torcedores do Leão para a partida entre Fortaleza e Vasco, pela terceira fase da Copa do Brasil, já estão liberadas. Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (1º) na Arena Castelão. Até o momento, a venda dos ingressos para o confronto não foi divulgada pelo clube.

O Fortaleza chegou na terceira fase do torneio nacional após eliminar Fluminense-PI e Retrô, respectivamente. Já o Vasco precisou eliminar a equipe do Marcílio Dias, na primeira fase, e o Água Santa, nos pênaltis, na segunda etapa da competição.

Para a partida, o clube carioca não contará com o técnico Ramon Diaz e com seu assistente Emilliano Diaz, que foram demitidos após a goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, na no último sábado (27), em São Januário. Com a demissão, Rafael Paiva, técnico do sub-20 do cruzmaltino, vai comandar a equipe interinamente até um novo treinador ser anunciado.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.