Condé comemora vaga do Ceará e elogia Bruno Ferreira: ‘não foi só a questão do pênalti’

O Ceará avançou às semifinais da Copa do Nordeste de 2025. Na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (9), o time alvinegro venceu o Sport por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e avançou ao mata-mata. O técnico Léo Condé elogiou a atuação do goleiro Bruno Ferreira, que retornou vaga de titular nesta partida e defendeu uma cobrança nas penalidades.

“Na verdade, não foi só a questão do pênalti, o Bruno desde o ano passado vem em uma sequência muito positiva. Ele terminou muito bem a Série B, esse ano também foi bem no Estadual. No início do Campeonato Brasileiro, infelizmente, ele teve a lesão e saiu, e o Fernando Miguel entrou, diga-se de passagem, muito bem, e por isso a gente postergou ao máximo (a volta do Bruno) até para fazer uma boa recuperação, e o Bruno ficou apto, ficou bem, e a gente entendeu que é o momento dele de voltar. Nós temos no plantel ótimos goleiros: Fernando Miguel, Richard voltando agora muito bem e temos também o Keiler, então o Ceará está muito bem servido de goleiro, mas entendo que é o momento do Bruno, não só pelos pênaltis, mas pela performance nos jogos em que ele foi titular”. Léo Condé Técnico do Ceará

Com a classificação, o Vovô embolsou R$ 770 mil e alcançou uma premiação milionária no torneio. Em campo, Condé reconheceu que o retorno aos jogos, após mais de um mês de pausa, teve muito equilíbrio, com o Sport sendo melhor no 1º tempo, enquanto o Ceará evoluiu mais após o intervalo.

“Um jogo difícil, a gente esperava. O adversário teve troca de treinador, criou uma mobilização muito grande no estádio lotado e a gente demorou um pouco para ter o entendimento do jogo, se adaptar ao gramado, então a gente não fez um bom 1º tempo, eles pressionaram muito a nossa saída de bola e não conseguimos conectar bem o jogo, mas fizemos as correções necessárias no intervalo, tanto de posicionamento, quanto de postura. Fizemos isso bem no 2º tempo, então foi um jogo distinto, onde o Sport foi um pouco melhor no 1º tempo e o Ceará melhor no 2º tempo, mas nenhuma das duas equipes conseguiu fazer o gol e, na disputa de pênalti, a gente foi competente e conseguiu essa classificação importante. O foco maior nesse segundo semestre com certeza é o Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Nordeste tem o seu valor também e a gente sabe o que que representa”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na próxima fase, o Ceará tem pela frente o Bahia - que eliminou o Fortaleza - em um confronto único realizado em Salvador, mas ainda sem uma data confirmada. Antes, o time alvinegro volta a campo no domingo (13), no Clássico-Rei da Série A do Brasileiro, às 20h30, pela 13ª rodada da competição.