Ceará garante premiação milionária com semifinal na Copa do Nordeste; veja valores

O Ceará está nas semifinais da Copa do Nordeste de 2025. Nesta quarta-feira (9), o time alvinegro superou o Sport nos pênaltis por 4 a 2, na Ilha do Retiro, após empate sem gols no tempo normal, e garantiu uma premiação por mérito esportivo na competição, seguindo vivo em busca do título regional.

Segundo o regulamento, os times que passam para a eliminatória ganham R$ 770 mil. O prêmio será acrescido do que o Vovô recebeu pela participação na fase de grupos, que tinha uma variação de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), distribuídos em quatro potes.

Na Cota 1, por exemplo, o Ceará já tinha conquistado R$ 3,5 milhões, que foi ampliado com R$ 550 mil pela chegada nas quartas. Logo, no total, arrecadou R$ 4,8 milhões, além de atingir a meta do planejamento estratégico de 2025, que envolvia avançar, no mínimo, às semifinais.

Na próxima etapa, os comandados de Léo Condé vão enfrentar o Bahia, que eliminou o Fortaleza. A partida ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer em agora. Na outra chave, o Confiança bateu o Ferroviário e encara o CSA. Deste modo, o time alvinegro é o único representante cearense vivo no torneio.

Na história, a equipe é tricampeã, com taças em 2015, 2020 e 2023. Em caso de título, ganha R$ 2,2 milhões. Se ficar com o vice-campeonato, embolsa mais R$ 1,4 milhão.

Premiações da Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,5 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, CSA e Sampaio Corrêa): R$ 2,6 milhões.

Cota 3 (Ferroviário, Náutico, Confiança-SE e Altos-PI): R$ 2 milhões.

Cota 4 (América-RN, Sousa-PB, Juazeirense-BA e Moto Club-MA): R$ 1,3 milhão.

Fase mata-mata