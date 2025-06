Completando um ano no comando do Ceará, Léo Condé afirma: 'quero prorrogar isso por muito tempo'

O técnico Léo Condé vive bom momento no Ceará. Nesta sexta-feira (27), o treinador completa um ano no clube com objetivos conquistados e trabalho que tem o equilíbrio como marca. E pelo menos no que depender do comandante, esta relação tem tudo para continuar por mais tempo.

“Eu tenho o máximo de consideração por todos os clubes que passei, mas esse momento aqui no Ceará tem sido muito especial na minha carreira. É um sentimento pleno de satisfação, tanto pessoal quanto profissional. Estou conseguindo colocar minhas ideias, sendo muito bem aceito por todos no clube e, principalmente, pela torcida, o que é recíproco. Estou muito feliz e quero prorrogar isso por muito tempo”, destacou.

O mineiro de 51 anos tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2025, mas o presidente João Paulo Silva já destacou o interesse em renovar o vínculo até 2027.

Até aqui, são 56 jogos, com 31 vitórias, 9 empates e 16 derrotas, conquistando os principais objetivos que foram traçados desde sua chegada - acesso à Série A, título do Campeonato Cearense e fazendo boa campanha no Brasileirão deste ano.