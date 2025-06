Léo Condé avalia elenco do Ceará: 'têm que tentar fazer mais do que fizeram no primeiro semestre'

Em coletiva na manhã desta quinta-feira (26), o técnico do Ceará, Léo Condé, afirmou que todos do clube, principalmente os jogadores, terão que tentar fazer ainda mais no segundo semestre para conseguir competir em alto nível com equipes que já estão bem encaixadas.





"Os atletas, principalmente, têm que tentar fazer mais do que fizeram no primeiro semestre, porque vai precisar para que a gente possa fazer frente a essas equipes que estão montadas há bastante tempo e que estão se reforçando ainda mais. Vamos precisar estar no ápice em todos os aspectos neste segundo semestre." Léo Condé técnico do Ceará

Atualmente o Ceará está na 12ª colocação da Série A, com 15 pontos em 11 jogos. O Vovô também está na Copa do Nordeste e irá enfrentar o Sport, pelas quartas de final da competição regional. Atualmente, Condé tem 60% de aproveitamento com o Ceará. O objetivo, segundo o treinador, é mantar o elenco em alto nível para os próximos meses.