Ceará quer permanência de Léo Condé até o fim de 2027

O técnico Léo Condé vive momento de tranquilidade e prestígio no comando do Ceará. Prova disso é que a diretoria alvinegra tem intenção de permanecer com o comandante até o fim de 2027. Foi o que declarou o presidente do clube, João Paulo Silva, ao ser questionado sobre o trabalho do treinador do Vovô.

O dirigente enalteceu o trabalho e a personalidade do técnico mineiro de 51 anos, que apesar da pouca experiência em Série A, tem conseguido realizar boa campanha no comando do Vovô.

"É um treinador muito simples, fala pouco e trabalha muito. Mesmo com pouca experiência de Série A, acompanha muito futebol e nos deu uma resposta muito boa. Tem o grupo na mão, esses jogadores que nós trouxemos, ele participou de todas as contratações. É importante para qualquer presidente ter um trabalho de treinador de muito tempo. Os clubes que têm sucesso, são com treinadores de trabalho de médio-longo prazo. Quero que ele continue pelo menos até o final da minha gestão (2027). Ficaria muito feliz se tivesse esse prazer. É um trabalho bem feito. Ele tem o respeito e carinho de todos nós", disse João Paulo, em entrevista à TVC.

Léo Condé completará um ano no comando do Ceará na próxima semana. Ele tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2025. Até aqui, são 56 jogos, com 31 vitórias, 9 empates e 16 derrotas, conquistando os principais objetivos que foram traçados desde sua chegada - acesso à Série A, título do Campeonato Cearense e fazendo boa campanha no Brasileirão deste ano.