Complemento da 28ª rodada da Série A é ruim para Ceará e Fortaleza; veja resultados e cenário

Os resultados da 28ª rodada da Série A do Brasileirão desta quinta-feira (16) foram negativos para Ceará e Fortaleza. O Vovô perdeu uma posição na tabela, caindo para 12º e com a distância para o Z-4 diminuindo para sete pontos, enquanto o Leão viu a distância para o time à sua frente (Vitória) no Z-4 aumentar para quatro pontos.

Na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0, com dois gols de Carlos Vinícius. No Maracanã, o Fluminense superou o Juventude, vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Thiago Silva, já nos acréscimos da partida. No clássico baiano, o Ba-Vi, o Vitória superou o Bahia por 2 a 1, com gols de Raúl Cáceres e Renato Kayzer.

Grêmio 2-0 São Paulo

Fluminense 1-0 Juventude

Vitória 2-1 Bahia

CEARÁ

Ao fim da 28ª rodada, o Ceará caiu para a 12ª posição, perdendo duas colocações. Somando 35 pontos, o Vovô foi ultrapassado nesta quinta-feira pelo Grêmio, que com a vitória sobre o São Paulo, chegou a 36 pontos. Por conta do triunfo do Vitória, que chegou a 28 pontos, a distância do Vovô para o Z-4 diminuiu para sete pontos.

FORTALEZA

A derrota do Juventude foi positiva para o Fortaleza. A equipe gaúcha estacionou nos 23 pontos, na 19ª colocação, e não ultrapassou o Leão (que está em 18º, com 24 pontos). Por outro lado, o fato do Vitória ter vencido o Bahia não foi positivo para o Tricolor do Pici, já que o rubro-negro baiano, 17º coloado, abriu quatro pontos de vantagem para o Fortaleza.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Ceará e Fortaleza voltam a campo pela Série A neste fim de semana, pela 29ª rodada. No sábado (18), o Fortaleza visita o Cruzeiro no Mineirão, às 21h. No domingo (19), o Ceará recebe o Botafogo na Arena Castelão, às 18h30.