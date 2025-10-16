Diário do Nordeste
Léo Condé lamenta empate do Ceará com o Sport, mas valoriza ponto fora de casa

Jogando fora de casa, o Vovô chegou a abrir o placar, mas sofreu o gol de empate

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas
Foto: Davi Rocha/SVM

Léo Condé, técnico do Ceará, lamentou o empate do Ceará com o Sport, na noite da última quarta-feira (15), pela Série A do Brasileirão. Jogando fora de casa, o Vovô chegou a abrir o placar, mas sofreu o gol de empate já na reta final da partida na Ilha do Retiro.

“A gente lamenta ter sofrido o empate. [...] Como a gente saiu na frente, e já no final do jogo, fica aquele gostinho de que a gente poderia ter levado o resultado positivo para casa”, disse o treinador do Ceará em entrevista coletiva após o jogo, ainda em Recife (PE).

Foto de Pedro Raul comemora o fim de jejum mas lamenta o resultado 'Fica um sentimento amargo'
Legenda: Alvinegro saiu na frente mas tomou o empate no final do jogo
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Mas conseguimos levar um ponto importante para casa. Nesse campeonato tão difícil, pontuar fora é sempre muito importante. A gente, mais uma vez, consegue pontuar. [...] Um ponto, nesse momento, nessa altura do campeonato, é sempre muito importante.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Na avaliação de Léo Condé, o principal erro de Ceará na partida foi ter deixado brechas na defesa para o Sport explorar o contra-ataque. Nas palavras do treinador, as falhas foram cometidas pelo Vovô “na ânsia de querer vencer”.

Com o empate diante do Sport, o Ceará chegou a 35 pontos depois de 27 rodadas. A equipe cearense perdeu uma posição, caindo para 11º. Na próxima rodada, o clube recebe o Botafogo, na Arena Castelão, no próximo domingo (19).

