Léo Condé lamenta empate do Ceará com o Sport, mas valoriza ponto fora de casa

Léo Condé, técnico do Ceará, lamentou o empate do Ceará com o Sport, na noite da última quarta-feira (15), pela Série A do Brasileirão. Jogando fora de casa, o Vovô chegou a abrir o placar, mas sofreu o gol de empate já na reta final da partida na Ilha do Retiro.

“A gente lamenta ter sofrido o empate. [...] Como a gente saiu na frente, e já no final do jogo, fica aquele gostinho de que a gente poderia ter levado o resultado positivo para casa”, disse o treinador do Ceará em entrevista coletiva após o jogo, ainda em Recife (PE).

Legenda: Alvinegro saiu na frente mas tomou o empate no final do jogo Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Mas conseguimos levar um ponto importante para casa. Nesse campeonato tão difícil, pontuar fora é sempre muito importante. A gente, mais uma vez, consegue pontuar. [...] Um ponto, nesse momento, nessa altura do campeonato, é sempre muito importante. Léo Condé Técnico do Ceará

Na avaliação de Léo Condé, o principal erro de Ceará na partida foi ter deixado brechas na defesa para o Sport explorar o contra-ataque. Nas palavras do treinador, as falhas foram cometidas pelo Vovô “na ânsia de querer vencer”.

Com o empate diante do Sport, o Ceará chegou a 35 pontos depois de 27 rodadas. A equipe cearense perdeu uma posição, caindo para 11º. Na próxima rodada, o clube recebe o Botafogo, na Arena Castelão, no próximo domingo (19).