Veja valores dos ingressos para jogo de quarta-feira entre Tirol x Ceará no PV

As equipes se enfrentam às 21h30 pela 5ª rodada do Cearense 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:45)
Jogada
Legenda: A torcida do Ceará já pode adquirir entradas para o jogo contra o Tirol no PV
Foto: KID JUNIOR / SVM

Tirol e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 no Estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense. A Coruja, mandante da partida, abriu a venda de ingressos. 

Para o duelo, os setores Azul, Amarelo e Social do PV estão disponíveis para a torcida do Ceará. Os valores dos tickets variam entre R$ 10 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente de forma on-line, por meio do site achetickets.com.br. No dia do jogo, haverá comercialização nas bilheterias do estádio com opção de pagamento somente em dinheiro.

O Ceará já está classificado para a 2ª Fase do Campeonato Cearense com 7 pontos e busca encerrar a 1ª Fase na liderança do Grupo B. O Tirol já está eliminado e jogará o quadrangular do rebaixamento.

Confira os setores e valores

Social - R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada)
Azul - R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada)
Amarelo - R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia-entrada)

