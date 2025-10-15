Pedro Raul comemora o fim de jejum, mas lamenta empate do Ceará: 'Fica um sentimento amargo'

O Ceará saiu na frente, mas levou o empate no fim nesta quarta-feira (15) contra o Sport por 1 a 1, na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Vovô caiu para 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, autor do gol do Alvinegro na partida, comemorou o fim do jejum sem marcar e lamentou o resultado.

Depois de ter saído ganhando, ter tomado o gol logo depois, eu acho que ficou um pouquinho de sentimento de pô, era só segurar, se segurasse mais um pouco, era três pontos. A gente veio por causa dos três pontos, mas a equipe do Sport também tem seus méritos, produziram. Eu não vi o gol, tava cumprimentando a galera ali, não vi o gol, mas eles tiveram as chances deles, a gente teve as nossas. Acho que o empate foi justo pelo que foi o jogo, mas fica um sentimento amargo pela por ter saído ganhando e ter tomado o empate logo depois. Pedro Raul Atacante do Ceará

Acabou a seca de gols

O artilheiro do Ceará na temporada, que fez agora seu 15º tento no ano, vivia seca de gols. O camisa 9 Alvinegro não marcava desde o empate do Vovô contra o Flamengo por 1 a 1, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A. Apesar do jejum de nove jogos, o atleta argumentou que nem só de gols vive o atacante.

Feliz por marcar, feliz por voltar a marcar, mas eu tava muito tranquilo, vinha, vinha jogando bem, vinha ajudando a equipe. Às vezes as pessoas confundem gol com boa fase mas eu vinha produzindo bons jogos e ajudando a equipe, sempre coloco a equipe em primeiro lugar, mas claro, o atacante quer marcar todo o jogo. Feliz por voltar a marcar, mas tranquilo. Pé no chão e vamos por mais. Temos nossos objetivos ainda na competição. Pedro Raul Sobre o fim do jejum sem marcar

O Vovô volta a campo neste domingo (20), às 18h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Botafogo, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Alvinegro busca voltar a contar com Dieguinho e Marcos Victor, que foram desfalques do Vovô na partida contra o time pernambucano.

* Sob supervisão de Vladimir Marques