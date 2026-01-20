Seleção brasileira feminina enfrenta Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul na Data Fifa de abril

A CBF divulgou as adversárias da primeira Data Fifa da Seleção Brasileira Feminina, que será em entre os dias 7 e 18 de abril. A equipe comandada por Arthur Elias vai enfrentar Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul na primeira edição do Fifa Series.

O objetivo da competição é promover a modalidade pelo mundo com amistosos entre seleções e incentivar o crescimento do esporte. Os confrontos serão realizados no Brasil, mas ainda não há local definido.

A disputa não tem troféu ou premiação em dinheiro. Porém, a entidade internacional vai custear viagem e hospedagem das equipes e da organização das partidas.

Sediar o evento será importante para o Brasil, pois o país vai receber a Copa do Mundo da categoria no próximo ano. Será a primeira vez que o torneio será realizado na América do Sul.