Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seleção brasileira feminina enfrenta Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul na Data Fifa de abril

Evento com seleções ainda não tem local definido

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira terá três adversários na Data Fifa.
Foto: Fotos: Lívia Villas Boas/ CBF

A CBF divulgou as adversárias da primeira Data Fifa da Seleção Brasileira Feminina, que será em entre os dias 7 e 18 de abril. A equipe comandada por Arthur Elias vai enfrentar Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul na primeira edição do Fifa Series. 

O objetivo da competição é promover a modalidade pelo mundo com amistosos entre seleções e incentivar o crescimento do esporte. Os confrontos serão realizados no Brasil, mas ainda não há local definido. 

A disputa não tem troféu ou premiação em dinheiro. Porém, a entidade internacional vai custear viagem e hospedagem das equipes e da organização das partidas. 

Sediar o evento será importante para o Brasil, pois o país vai receber a Copa do Mundo da categoria no próximo ano. Será a primeira vez que o torneio será realizado na América do Sul. 

Veja também

teaser image
Jogada

FCF tenta viabilizar jogo da Seleção Brasileira no Castelão antes da Copa do Mundo

teaser image
Jogada

Fortaleza pode sediar a Copa América Feminina 2026 antes do Mundial de 2027

Assuntos Relacionados
Foto de Matheus Pereira apresentado no Corinthians

Jogada

Agora no Corinthians, Matheus Pereira revela: ‘escolhi o Fortaleza para trabalhar com Marcelo Paz’

Meio-campista destacou influência do dirigente na carreira e falou sobre João Ricardo em coletiva

Daniel Farias Há 54 minutos
camisas

Jogada

Seleção brasileira feminina enfrenta Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul na Data Fifa de abril

Evento com seleções ainda não tem local definido

Crisneive Silveira Há 1 hora
Ex-Fortaleza, Lucero é anunciado pela Universidad de Chile

Jogada

Ex-Fortaleza, Lucero é anunciado pela Universidad de Chile; veja vídeo

No acordo com o Fortaleza, Lucero abriu mão de mais de um ano de contrato

Daniel Farias 20 de Janeiro de 2026
Saídas no Fortaleza aumentam carência na lateral-esquerda

Jogada

Saídas no Fortaleza aumentam carência na lateral-esquerda; veja peças e alternativas

Mancuso, Diogo Barbosa e Weverson não devem permanecer no Leão para 2026

Daniel Farias 20 de Janeiro de 2026
Ex-campeão mundial de futebol, Perdigão é agredido pela polícia após jogo no Brasil

Jogada

Ex-campeão mundial de futebol é agredido pela polícia após jogo no Brasil; veja vídeo

Perdigão, ex-jogador do Internacional, estava em partida do Campeonato Paranaense

Daniel Farias 20 de Janeiro de 2026
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 20 de Janeiro de 2026