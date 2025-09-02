FCF tenta viabilizar jogo da Seleção Brasileira no Castelão antes da Copa do Mundo

A Federação Cearense de Futebol (FCF) está tentando trazer um jogo da Seleção Brasileira para a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Diário do Nordeste apurou que existe a tentativa de que isso aconteça ainda antes da Copa do Mundo de 2026.

Capitaneada pelo presidente Mauro Carmélio, a FCF está trabalhando nos bastidores neste sentido. A entidade entende que, neste momento, é viável para o Castelão sediar um jogo da Seleção, pois avalia que o gramado do estádio está melhor.

Além disso, a entidade afirma estar recebendo apoio do Governo do Estado na melhoria das instalações da Arena, tendo em vista principalmente o fato de Fortaleza ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de futebol feminina, em 2027.

Outro fator é a proximidade de Mauro Carmélio de Samir Xaud, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente da FCF foi inclusive escolhido por Xaud para ser um de seus diretores, assumindo como diretor de Futsal e Beach Soccer.

Legenda: Presidente da Federação Cearense de Futebol encontra Ancelotti, técnico da Seleção Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em maio deste ano, por ocasião da eleição de Samir Xaud e da contratação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, Mauro Carmélio participou de um encontro especial na sede da CBF com Xaud e Ancelotti.

ÚLTIMO JOGO DA SELEÇÃO NO CASTELÃO

A última partida da Seleção Brasileira disputada na Arena Castelão aconteceu no dia 13 de outubro de 2015, há quase dez anos. O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1 naquela ocasião, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Legenda: Willian marcou dois gols no último jogo do Brasil no Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Além dos jogos contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti ainda deve disputar mais seis partidas amistosas antes da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Duas destas partidas já estão definidas: contra a Coreia do Sul, em 10 de outubro, em Seul, e contra o Japão, em 14 de outubro, em Tóquio. As outras quatro devem ser disputadas em novembro e em março, mas ainda sem adversários, datas e locais definidos.

Existe também a possibilidade de outros dois amistosos em junho, nas vésperas da estreia da Copa do Mundo, mas estes devem ser realizados já em solo norte-americano, como reta final de preparação para o principal torneio de seleções.