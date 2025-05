Presidente da Federação Cearense de Futebol encontra Ancelotti, técnico da Seleção

Comentei com ele que sou presidente da Federação Cearense de Futebol e que temos crescido de forma consistente no cenário nacional. Atualmente, contamos com dois clubes bem consolidados na elite do futebol brasileiro, com hegemonia na região Nordeste e conquistando espaço em competições internacionais. Além disso, temos outras cinco equipes disputando as divisões de acesso, o que reforça a força e o desenvolvimento do nosso futebol.

Mauro Carmélio Ao Diário do Nordeste