Com Jean Lucas, time do Nordeste volta a ter atleta na Seleção Brasileira após oito anos; veja

O futebol nordestino voltou a ter um representante na Seleção Brasileira após oito anos. O volante Jean Lucas, do Bahia, foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (27), para enfrentar Chile e Bolívia. O momento celebra um reconhecimento individual ao talento, mas também ressalta a importância da região dentro do futebol nacional.

No Século XXI, por exemplo, o episódio é raríssimo. Apenas seis nomes, incluindo Jean Lucas, foram chamados para defender o time canarinho. O último da lista foi o meia Diego Souza, que foi um dos principais protagonistas do Sport em 2017, cotado para a Copa do Mundo de 2018.

No geral, o meio-campo realizou sete partidas, com dois gols marcados e uma assistência. Naquele ano, o atleta participou de 60 partidas, com 23 bolas na rede e mais cinco assistências.

Legenda: Em grande fase no Sport, o meia Diego Souza foi convocado para a Seleção Brasileira em 2017 Foto: divulgação / Sport

O futebol cearense nunca teve um jogador convocado direto de uma equipe local. Apesar de cearenses na lista principal em diferentes momentos, nenhum nome atuando no Estado chegou ao clube principal. Em 2021, Tite revelou que o meia Vina, do Ceará, estava em uma pré-lista.

O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (4) contra o Chile, às 21h30, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Depois, na terça (9), às 20h30, encara o Bolívia, no Municipal de El Alto. Já garantindo no Mundial de 2026, a Seleção Brasileira está na 3ª posição da tabela, com 25 pontos.

Atletas de times cearenses convocados para a Seleção Brasileira no Século XXI