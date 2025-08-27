Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com lesão de Joelinton, Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia, para a Seleção Brasileira

Joelinton e Alex Sandro foram cortados da relação dos convocados por lesão

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:55)
Jogada
Legenda: Volante é peça fundamental no esquema de Rogério Ceni no Bahia
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meio-campista Jean Lucas, do Bahia, foi convocado pelo Bahia pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (27). O volante irá substituir Joelinton, cortado da relação.

O jogador do Newcastle sofreu lesão na partida contra o Liverpool na segunda-feira (25), em jogo da Premier League, liga de elite da inglesa. Após choque com jogador adversário, o volante brasileiro de 29 anos caiu no chão e chorou, sendo substituído em seguida do lance.

Emocionado, Jean Lucas recebeu a notícia ao lado de Rogério Ceni, treinador da equipe baiana e comemorou sua primeira convocação à Seleção Brasileira.

Além de Joelinton, Ancelotti cortou também o lateral-esquerdo Alex Sandro, jogador do Flamengo, que foi substituído na goleada do time carioca por 8 a 0 sobre o Vitória, após sentir dores. O canhoto, entretanto, não será substituído por outro atleta, tendo em vista que Caio Henrique, do Mônaco, e Douglas Santos, do Zenit já estavam entre os convocados.

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile, na quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no El Alto (BOL), ambos os jogos válidos pelos últimos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS COM OS CORTES

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
  • Defensores: Alex (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia), Lucas Paquetá (West Ham)
  • Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)

* Sob supervisão de Brenno Rebouças

