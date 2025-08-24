Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira: veja horário e onde assistir

Técnico italiano anunciará a lista de jogadores para dois jogos contra Chile e Bolívia

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:47)
Jogada
Legenda: Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile Bolívia, duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Horário da Convocação

A convocação será nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Onde Assistir

A CBF TV no YouTube transmitirá ao vivo.

Nomes na Pré-Lista

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira utilizará os jogos como preparação, contra o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e no dia 9, contra a Bolívia, em El Alto.

A CNN teve a acesso a 23 nomes dos 53 da pré-lista de Ancelotti. Entre os nomes, está o de Neymar, do Santos. 

Este ano pelo Santos, Neymar fez 19 jogos, marcando 6 gol de dando 3 assistências.

O atacante santista atuou por 90 minutos nos últimos 7 jogos pelo Peixe, desde a vitória no dia 16 de julho contra o Flamengo, com gol dele. 

Veja os nomes confirmados na pré-lista de Ancelotti

Neymar (Santos)
Rodrygo (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Éder Militão (Real Madrid)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Marcos Antônio (São Paulo)
Paulo Henrique (Vasco)
Vitinho (Botafogo)
Alex Telles (Botafogo)
Alexsandro (Lille)
Andrey Santos (Chelsea)
Gabriel Brazão (Santos)
Danilo (Botafogo)
Samuel Lino (Flamengo)
João Pedro (Chelsea)
Alex Sandro (Flamengo)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Jean Lucas (Bahia)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Kaiki (Cruzeiro)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Hugo Souza (Corinthians)

Assuntos Relacionados
Fortaleza e Mirassol empataram em 1 a 1 no primeiro jogo

Jogada

Fortaleza x Mirassol: acompanhe em Tempo Real

Partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão

Redação Há 4 minutos
técnico

Jogada

Convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira: veja horário e onde assistir

Técnico italiano anunciará a lista de jogadores para dois jogos contra Chile e Bolívia

Vladimir Marques Há 50 minutos
Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Destaque do Ceará, Dieguinho é líder de duelos ganhos da Série A de 2025; veja números

O meio-campo de 30 anos é um dos titulares absolutos do Vovô

Redação Há 2 horas
Taça da CBF

Jogada

CBF muda calendário e antecipa fim da Série A de 2025; entenda

A entidade deseja a participação brasileira na Copa Intercontinental

Alexandre Mota 24 de Agosto de 2025
Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United

Jogada

Fulham x Manchester United na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês

Daniel Farias 24 de Agosto de 2025
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias 24 de Agosto de 2025