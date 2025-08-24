Convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira: veja horário e onde assistir
Técnico italiano anunciará a lista de jogadores para dois jogos contra Chile e Bolívia
O técnico italiano Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile Bolívia, duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Horário da Convocação
A convocação será nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Onde Assistir
A CBF TV no YouTube transmitirá ao vivo.
Nomes na Pré-Lista
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira utilizará os jogos como preparação, contra o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e no dia 9, contra a Bolívia, em El Alto.
A CNN teve a acesso a 23 nomes dos 53 da pré-lista de Ancelotti. Entre os nomes, está o de Neymar, do Santos.
Este ano pelo Santos, Neymar fez 19 jogos, marcando 6 gol de dando 3 assistências.
O atacante santista atuou por 90 minutos nos últimos 7 jogos pelo Peixe, desde a vitória no dia 16 de julho contra o Flamengo, com gol dele.
Veja os nomes confirmados na pré-lista de Ancelotti
Neymar (Santos)
Rodrygo (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Éder Militão (Real Madrid)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Marcos Antônio (São Paulo)
Paulo Henrique (Vasco)
Vitinho (Botafogo)
Alex Telles (Botafogo)
Alexsandro (Lille)
Andrey Santos (Chelsea)
Gabriel Brazão (Santos)
Danilo (Botafogo)
Samuel Lino (Flamengo)
João Pedro (Chelsea)
Alex Sandro (Flamengo)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Jean Lucas (Bahia)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Kaiki (Cruzeiro)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Hugo Souza (Corinthians)