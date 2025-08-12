Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carlo Ancelotti convocará Seleção Brasileira no dia 25 de agosto para as Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará Chile e Bolívia em setembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:17)
Jogada
Legenda: Ancelotti divulgará a lista para as partidas contra Chile e Bolívia
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no próximo dia 25 de agosto, às 15h30, a lista dos 23 jogadores que serão chamados para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O evento será na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ) e terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Na terceira colocação da tabela de classificação com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 5 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

O técnico italiano dirigiu a Seleção Brasileira em duas partidas pelas Eliminatórias, empatando em 0x0 com o Equador fora de casa e vencendo o Paraguai por 1x0 na Neo Quimica Arena, garantindo vaga na Copa do Mundo de 2026.

OBSERVAÇÕES

Ao longo das últimas semanas, a comissão técnica da Seleção Brasileira fez uma série de observações in loco, como a Copa do Mundo de Clubes e partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mais avaliações serão realizadas antes da divulgação com a lista final dos 23 jogadores que defenderão a Amarelinha nos compromissos contra o Chile e a Bolívia.

Assuntos Relacionados

Jogada

Carlo Ancelotti convocará Seleção Brasileira no dia 25 de agosto para as Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará Chile e Bolívia em setembro

Redação Há 1 hora
Foto de troféu da Copa do Brasil

Jogada

Copa do Brasil terá 2 clássicos regionais entre os duelos das quartas

Partidas ocorrerão nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro

Agência Brasil Há 1 hora
Pikachu e Lucero comemoram gols contra o Colo-Colo

Jogada

Mesmo sem empolgar, Fortaleza x Vélez é jogo histórico do futebol cearense

A decisão de 180 minutos tem início às 19h, nesta terça (12), na Arena Castelão

Redação 12 de Agosto de 2025

Jogada

América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final

Redação 12 de Agosto de 2025

Jogada

Atlético Nacional-COL x São Paulo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final

Redação 12 de Agosto de 2025

Jogada

Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão entra em campo nesta terça-feira pela Libertadores

Fernanda Alves 12 de Agosto de 2025