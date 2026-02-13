Diário do Nordeste
Luiz Otávio fala sobre renovação com o Ceará: ‘todos sabem como eu me entrego’

Zagueiro de 37 anos renovou contrato com o Vovô até o fim da temporada 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Luiz Otávio, zagueiro do Ceará
Foto: Kid Júnior/SVM

O experiente zagueiro Luiz Otávio renovou contrato com o Ceará por mais uma temporada. Aos 37 anos, o jogador espera voltar a atuar após sofrer com graves lesões nos últimos anos, que o fizeram disputar apenas uma partida desde a temporada 2024.

O Vovô oficializou a renovação de contrato com Luiz Otávio na última quinta-feira (12), com o atleta sendo registrado oficialmente no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele está apto a voltar a atuar e comentou sobre a renovação.

“Sempre fui fiel às coisas que disse quando cheguei ao Ceará em 2017, que chegava para somar, queria entrar para a história do Ceará. É lógico que não esperava ficar tanto tempo, conquistar o que conquistei e ganhar tanto respeito das pessoas com que trabalho e da torcida. Graças a Deus consegui bem mais do que eu imaginava lá atrás”, afirmou.

Luiz Otávio comemorando gol
Legenda: Luiz Otávio se tornou símbolo de liderança no Alvinegro
Foto: Kid Junior/SVM

A expectativa do Ceará é que Luiz Otávio seja uma peça importante no elenco alvinegro, principalmente por sua experiência e perfil de liderança. O jogador é considerado um dos grandes nomes da história recente do clube de Porangabuçu.

A gente sabe que tem um ano desafiador pela frente, eu, particularmente, venho de grandes desafios, dos maiores da minha carreira, e graças a Deus com a ajuda de pessoas aqui do clube e principalmente de Deus e da minha família, tenho conseguido buscar dar o meu melhor todo dia. Quando estou em campo, todo mundo já sabe como eu me entrego, como eu me dedico, busco honrar a camisa do Ceará e quando eu estou fora de campo, tento fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. Em 2026 não será de outro jeito.
Luiz Otávio
Zagueiro do Ceará

A última vez que Luiz Otávio esteve em campo foi no dia 12 de outubro de 2024, quando atuou por apenas um minuto na partida contra a Ponte Preta, na Série B do Brasileirão. A última vez que conseguiu estar em campo por mais minutos foi em novembro de 2023.

