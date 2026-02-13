Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026

(Atualizado às 08:49)
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (13)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | Vissel Kobe x V-Varen Nagasaki | Canal GOAT

CAMPEONATO SAUDITA

  • 10h55 | Al Shabab x Al Ahli | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
  • 12h25 | Al Hilal x Al Ettifaq | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ittihad x Al Fayha | Canal GOAT e Sportv 3

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Galatasaray x Eyüpspor | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Fortuna Düsseldorf x Preussen Münster | OneFootball
  • 14h30 | Nuremberg x Karlsruher | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 15h | Viktoria Colônia x Erzgebirge Aue | OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h | Rennes x PSG | CazéTV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h30 | Santa Clara x Benfica | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 16h | Volendam x PSV | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Red Star x Nancy | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 16h | Manchester City (F) x Leicester (F) | Canal GOAT e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Borussia Dortmund x Mainz | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Pisa x Milan | ESPN e Disney+

COPA DA INGLATERRA

  • 16h45 | Hull City x Chelsea | Disney+
  • 16h45 | Wrexham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Elche x Osasuna | Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Madureira x Boavista | Premiere

SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20

  • 18h | Brasil sub-20 (F) x Argentina sub-20 (F) | Sportv 3

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Cerro Largo x Montevideo Wanderers | Disney+
  • 21h30 | Liverpool-URU x Defensor | Disney+

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h30 | Marcílio Dias x Figueirense | SportyNet (TV e YouTube)
  • 21h | Joinville x Carlos Renaux | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Independiente x Lanús | Disney+
  • 22h15 | Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield | Disney+

BRASILEIRÃO FEMININO

  • 21h | Atlético-MG (F) x Corinthians (F) | Sportv
  • 21h | Palmeiras (F) x América-MG (F) | TV Brasil
