Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (13)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (13)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Vissel Kobe x V-Varen Nagasaki | Canal GOAT
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h55 | Al Shabab x Al Ahli | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
- 12h25 | Al Hilal x Al Ettifaq | Canal GOAT
- 14h30 | Al Ittihad x Al Fayha | Canal GOAT e Sportv 3
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Eyüpspor | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Fortuna Düsseldorf x Preussen Münster | OneFootball
- 14h30 | Nuremberg x Karlsruher | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h | Viktoria Colônia x Erzgebirge Aue | OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h | Rennes x PSG | CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h30 | Santa Clara x Benfica | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 16h | Volendam x PSV | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Red Star x Nancy | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 16h | Manchester City (F) x Leicester (F) | Canal GOAT e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Borussia Dortmund x Mainz | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Pisa x Milan | ESPN e Disney+
COPA DA INGLATERRA
- 16h45 | Hull City x Chelsea | Disney+
- 16h45 | Wrexham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Elche x Osasuna | Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Madureira x Boavista | Premiere
SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20
- 18h | Brasil sub-20 (F) x Argentina sub-20 (F) | Sportv 3
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Cerro Largo x Montevideo Wanderers | Disney+
- 21h30 | Liverpool-URU x Defensor | Disney+
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h30 | Marcílio Dias x Figueirense | SportyNet (TV e YouTube)
- 21h | Joinville x Carlos Renaux | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Independiente x Lanús | Disney+
- 22h15 | Defensa y Justicia x Vélez Sarsfield | Disney+
BRASILEIRÃO FEMININO
- 21h | Atlético-MG (F) x Corinthians (F) | Sportv
- 21h | Palmeiras (F) x América-MG (F) | TV Brasil
