Ceará anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio; veja detalhes

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Luiz Otávio. O jogador de 33 anos, que pertencia ao Mirassol, assinou com o Alvinegro de Porangabuçu em definitivo, com contrato até o fim da temporada de 2026.

Luiz Otávio pertencia ao Mirassol desde a temporada 2023. O defensor já trabalhou com o técnico Mozart em 2024, quando o treinador comandava o Mirassol. Na temporada 2025, ele disputou apenas cinco jogos. Em 2026, esteve em campo em seis jogos.

Com Luiz Otávio, o Ceará fica com seis opções para a zaga. Além dele, Mozart com Éder, Pedro Gilmar, Ronald, Júlio César e o outro Luiz Otávio, que teve contrato renovado com o Vovô e vai para a décima temporada em Porangabuçu.

FICHA TÉCNICA | LUIZ OTÁVIO