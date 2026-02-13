Diário do Nordeste
Ceará anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio; veja detalhes

Zagueiro de 33 anos chega em definitivo no Vovô vindo do Mirassol

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:45)
Jogada
Legenda: Jogador de 33 anos, que pertencia ao Mirassol, assinou com o Alvinegro de Porangabuçu em definitivo, com contrato até o fim da temporada de 2026.
Foto: Arte/Ceará SC

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Luiz Otávio. O jogador de 33 anos, que pertencia ao Mirassol, assinou com o Alvinegro de Porangabuçu em definitivo, com contrato até o fim da temporada de 2026.

Luiz Otávio pertencia ao Mirassol desde a temporada 2023. O defensor já trabalhou com o técnico Mozart em 2024, quando o treinador comandava o Mirassol. Na temporada 2025, ele disputou apenas cinco jogos. Em 2026, esteve em campo em seis jogos.

Com Luiz Otávio, o Ceará fica com seis opções para a zaga. Além dele, Mozart com Éder, Pedro Gilmar, Ronald, Júlio César e o outro Luiz Otávio, que teve contrato renovado com o Vovô e vai para a décima temporada em Porangabuçu.

FICHA TÉCNICA | LUIZ OTÁVIO

  • Luiz Otávio da Silva Santos (Luiz Otávio)
  • Posição: Zagueiro
  • Data de nascimento: 09/02/1994
  • Naturalidade: Japeri/RJ
  • Clubes onde passou: Bangu/RJ, Bonsucesso/RJ, Luverdense/MT, Chapecoense/SC, Bahia/BA, Mirassol/SP e Ceará/CE.

