Neymar está na Pré-lista de convocados de Ancelotti para as Eliminatórias; Veja outros nomes
Brasil enfrentará Bolívia e Chile pelas Eliminatórias em setembro
O atacante Neymar, do Santos, está na Pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia em setembro. A informação é do ge, que divulgou uma lista com 9 nomes, incluindo o do atacante santista.
O técnico Carlo Carlo Ancelotti divulgará a lista final na próxima segunda-feira (25). Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta nesta Data Fifa, o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9, Municipal de El Alto, encerrando sua participação nas Eliminatórias.
Este ano pelo Santos, Neymar fez 19 jogos, marcando 6 gol de dando 3 assistências.
O atacante santista atuou por 90 minutos nos últimos 7 jogos pelo Peixe, desde a vitória no dia 16 de julho contra o Flamengo, com gol dele.
Veja os nomes da pré-lista de Ancelotti
Goleiro: Gabriel Brazão (Santos)
Zagueiro: Éder Militão (Real Madrid)
Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)
Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)
Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid)