Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Neymar está na Pré-lista de convocados de Ancelotti para as Eliminatórias; Veja outros nomes

Brasil enfrentará Bolívia e Chile pelas Eliminatórias em setembro

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:02)
Jogada
Legenda: Neymar está na pré-lista de Ancelotti para jogos das Eliminatórias
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O atacante Neymar, do Santos, está na Pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia em setembro. A informação é do ge, que divulgou uma lista com 9 nomes, incluindo o do atacante santista.

O técnico Carlo Carlo Ancelotti divulgará a lista final na próxima segunda-feira (25). Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta nesta Data Fifa, o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro, e a Bolívia, no dia 9, Municipal de El Alto, encerrando sua participação nas Eliminatórias.

Legenda: Neymar completou 250 jogos pelo Santos no último domingo, em jogo contra o Vasco pela Série A
Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Este ano pelo Santos, Neymar fez 19 jogos, marcando 6 gol de dando 3 assistências.

O atacante santista atuou por 90 minutos nos últimos 7 jogos pelo Peixe, desde a vitória no dia 16 de julho contra o Flamengo, com gol dele.

Veja os nomes da pré-lista de Ancelotti

Goleiro: Gabriel Brazão (Santos)
Zagueiro: Éder Militão (Real Madrid)
Laterais: Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco)
Meio-campistas: Danilo (Botafogo) e Marcos Antônio (São Paulo)
Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid)

Assuntos Relacionados

Jogada

Neymar está na Pré-lista de convocados de Ancelotti para as Eliminatórias; Veja outros nomes

Brasil enfrentará Bolívia e Chile pelas Eliminatórias em setembro

Vladimir Marques Há 55 minutos
Marinho em jogo pelo campeonato brasileiro

Jogada

Marinho treina normalmente e deve reforçar o Fortaleza contra o Vélez

Atacante se recuperou de edema na coxa e fica à disposição de Renato Paiva; João Ricardo pode retornar ao gol, enquanto seis jogadores seguem no departamento médico

Walber Freitas/Denise Santiago Há 2 horas
Foto de Paulo Baya, apresentado pelo Ceará.

Jogada

Herói do acesso, Baya é apresentado e fala sobre negociação com Ceará e parceria com Pedro Raul

Atacante estreou pelo Alvinegro na vitória contra o Bragantino neste sábado (16)

Ian Laurindo* 18 de Agosto de 2025
Ex-Ferroviário, Ciel tem dois gols anulados em estreia pelo CSA na Série C

Jogada

Ex-Ferroviário, Ciel tem dois gols anulados em estreia pelo CSA na Série C

Ciel é considerado ídolo do Ferroviário, mas deixou a equipe cearense

Redação 18 de Agosto de 2025
Foto do Vélez

Jogada

Adversário do Fortaleza na Libertadores, Vélez vence o Independiente antes de confronto decisivo

Os dois gols do Vélez foram marcados por Dilan Godoy e Braian Romero, ambos de pênalti

Samir de Carvalho* 18 de Agosto de 2025
Foto do Crateús campeão

Jogada

Crateús vence o Guarany de Sobral e é campeão da Série C do Campeonato Cearense

Apesar do vice-campeonato, o Guarasol também conquistou o acesso à Série B do Campeonato Cearense e vai disputar a competição em 2026, junto ao Índio Poty

Samir de Carvalho* 18 de Agosto de 2025