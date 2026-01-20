Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (20)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h05 | Al Shabab x Al Najma | Canal GOAT
- 14h30 | Al Ahli x Al Khaleej | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CHAMPIONS LEAGUE
- 12h30 | Kairat x Club Brugge | Space e HBO Max
- 14h45 | Bodo/Glimt x Manchester City | TNT e HBO Max
- 17h | Real Madrid x Monaco | SBT, TNT e HBO Max
- 17h | Sporting x PSG | Space e HBO Max
- 17h | Inter de Milão x Arsenal | HBO Max
- 17h | Tottenham x Borussia Dortmund | HBO Max
- 17h | Copenhague x Napoli | HBO Max
- 17h | Olympiacos x Bayer Leverkusen | HBO Max
- 17h | Villarreal x Ajax | HBO Max
COPA DA INGLATERRA
- 16h45 | Salford x Swindon | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Wrexham x Leicester | Xsports e Disney+
CAMPEONATO PARANAENSE
- 19h | Andraus x Londrina | Canal GOAT
- 20h | Azuriz x Athletico-PR | Canal GOAT e Rede Furacão
- 20h30 | Galo Maringá x Maringá | Canal GOAT
CAMPEONATO BAIANO
- 19h15 | Bahia x Barcelona de Ilhéus | TVE Bahia e TV Green
CAMPEONATO PAULISTA
- 20h | Novorizontino x Palmeiras | TNT e HBO Max
SÉRIE RIO DE LA PLATA
- 20h | Colón x Miramar Misiones | Disney+
- 22h15 | Deportes Concepción x Cerro Largo | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
- 23h | Atlético San Luis (F) x América (F) | Disney+
