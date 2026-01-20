Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
Jogada
Legenda: Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (20)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h05 | Al Shabab x Al Najma | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Ahli x Al Khaleej | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CHAMPIONS LEAGUE

  • 12h30 | Kairat x Club Brugge | Space e HBO Max
  • 14h45 | Bodo/Glimt x Manchester City | TNT e HBO Max
  • 17h | Real Madrid x Monaco | SBT, TNT e HBO Max
  • 17h | Sporting x PSG | Space e HBO Max
  • 17h | Inter de Milão x Arsenal | HBO Max
  • 17h | Tottenham x Borussia Dortmund | HBO Max
  • 17h | Copenhague x Napoli | HBO Max
  • 17h | Olympiacos x Bayer Leverkusen | HBO Max
  • 17h | Villarreal x Ajax | HBO Max

COPA DA INGLATERRA

  • 16h45 | Salford x Swindon | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Wrexham x Leicester | Xsports e Disney+

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 19h | Andraus x Londrina | Canal GOAT
  • 20h | Azuriz x Athletico-PR | Canal GOAT e Rede Furacão
  • 20h30 | Galo Maringá x Maringá | Canal GOAT

CAMPEONATO BAIANO

  • 19h15 | Bahia x Barcelona de Ilhéus | TVE Bahia e TV Green

CAMPEONATO PAULISTA

  • 20h | Novorizontino x Palmeiras | TNT e HBO Max

SÉRIE RIO DE LA PLATA

  • 20h | Colón x Miramar Misiones | Disney+
  • 22h15 | Deportes Concepción x Cerro Largo | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

  • 23h | Atlético San Luis (F) x América (F) | Disney+
