Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Árbitro detalha expulsões em súmula de Fortaleza x Vasco: 'Soco na cabeça'

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:18)
Jogada
Legenda: Wilton Pereira Sampaio
Foto: Adrian DENNIS / AFP

O Fortaleza teve três jogadores expulsos no duelo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro Wilton Pereira Sampaio detalhou, em súmula, as motivações das saídas de Adam Bareiro, Benjamin Kuscevic e Pablo Roberto. O time carioca venceu por 2 a 0 a disputa, que foi marcada por confusão na reta final da partida realizada na Arena Castelão. 

A primeira expulsão ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo. Adam Bareiro fez falta no goleiro Leo Jardim, do Vasco. Ele recebeu o segundo amarelo e, em seguida, foi advertido com o vermelho. O árbitro descreve o lance da seguinte forma: 

“Expulso por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário nº 01 o Sr. Leonardo C. Jardim e agir de maneira provocativa com o mesmo, ambas as ações com o jogo paralisado. Após ser expulso saiu de campo normalmente.”

Ao final da partida, atletas e integrantes das comissões técnicas das duas equipes trocaram empurrões. Na ocasião, outros dois atletas do Tricolor do Pici foram punidos com dois vermelhos diretos. O árbitro foi até o VAR para verificar a situação e explicou assim: 

súmula
Legenda: Árbitro relata confusão ao final da partida.
Foto: Reprodução/CBF

O primeiro foi o zagueiro Benjamin Kuscevic

“Culpado de conduta violenta - Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Matheus Carvalho dos Santos. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido a confusão generalizada, e o mesmo já se encontra no vestiário. A sanção disciplinar foi informada ao capitão de sua equipe, senhor Glaybson Yago, nº 22, na saída do campo.”

O outro punido foi Pablo Roberto

“Culpado de conduta violenta - Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário o atleta de nº 88, Cauan Lucas Barros da Luz. Após essa ação o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário.”

O Fortaleza volta a campo no sábado (18), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão. As equipes se enfrentam em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

documento
Legenda: Árbitro Wilton Pereira Sampaio detalha expulsões em Fortaleza x Vasco
Foto: Reprodução/CBF

Assuntos Relacionados
Imagem do árbitro durante a Copa do Mundo

Jogada

Árbitro detalha expulsões em súmula de Fortaleza x Vasco: 'Soco na cabeça'

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025

Jogada

Policial acusado da morte de Leandro Lo, lutador de jiu-jítsu, tem demissão revogada pela Justiça

Ainda não há data marcada para o julgamento de Henrique Velozo

Redação 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra corredora

Jogada

Caso Luisa Baptista: motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a atleta

Nayn José Sales já foi encaminhado a penitenciária

Redação 16 de Outubro de 2025
Foto de Fluminense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Fluminense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 16 de Outubro de 2025
Foto de Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Vitória x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 16 de Outubro de 2025