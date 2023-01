Como os rivais do Fortaleza na Série A estrearam na temporada; confira escalações e resultados

A temporada de 2023 começou no futebol brasileiro. Representante cearense na Série A, o Fortaleza iniciou o ano com vitória por 2 a 0 contra o Iguatu, no Estadual, com gols de Pikachu e Pedro Rocha. No geral, no entanto, nem todos os clubes da elite nacional tiveram resultados positivos.

Botafogo e Corinthians foram derrotados, enquanto Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco empataram. Apenas cinco times não estrearam: América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Cuiabá e Internacional.

Assim, o Diário do Nordeste lista os resultados dos rivais do Leão da Série A no pontapé de 2023. Vale ressaltar que nem todos os clubes utilizam os jogadores titulares nos primeiros compromissos.

Estreias dos times da Série A na temporada de 2023