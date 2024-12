Com Lucero e Erick Pulga no top-10, veja artilheiros do Brasil na temporada 2024

Com o término do Campeonato Brasileiro de 2024 no último domingo (9), Yuri Alberto, do Corinthians, sagrou-se o grande artilheiro do Brasil na temporada, com 31 gols. Ele ultrapassou Pedro, do Flamengo, que somou 30 gols, ficando na segunda colocação do ranking.

O futebol cearense esteve bem representado na lista dos artilheiros do Brasil na temporada 2024. Lucero, do Fortaleza, ficou na terceira colocação, com 23 gols, empatado com Anselmo Ramon, do CRB, e Vegetti, do Vasco. Erick Pulga, do Ceará, foi o sexto, com 22 gols, empatado com Flaco López, do Palmeiras, e Mastriani, que atuou por América-MG e Athletico-PR.

ARTILHEIROS DO BRASIL NA TEMPORADA 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 31

Pedro (Flamengo) - 30

Lucero (Fortaleza) - 23

Anselmo Ramon (CRB) - 23

Vegetti (Vasco) - 23

Erick Pulga (Ceará) - 22

Flaco López (Palmeiras) - 22

Mastriani (América-MG e Athletico-PR) - 22

Erick Pulga, com 22 gols na temporada, foi inclusive o artilheiro da Série B do Brasileirão 2024. O atacante balançou as redes na Segundona em 13 oportunidades e foi peça-chave na campanha do acesso do Vovô à elite do Campeonato Brasileiro.