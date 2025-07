Com ingresso solidário, Fortaleza convoca torcida para apoiar as Leoas na luta pelo acesso

O Fortaleza venceu a primeira partida diante do Minas Brasília e vai decidir o acesso à Série A1 do Brasileiro neste domingo (6). A torcida será elemento fundamental no apoio ao time no Presidente Vargas. Para acompanhar o duelo, basta entregar 1kg de alimento nos setores amarelo e laranja do estádio.

"A gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo. Estamos atentos a isso. O mais importante é que a gente está focado nesse objetivo. A preparação está sendo boa. A equipe entendeu que a gente não conquistou nada ainda. Pé no chão. Dedicação nesse jogo para a gente conseguir nosso objetivo", destacou o treinador Erandir Feitosa.

As Leoas estão invictas na competição, com cinco vitórias e três empates. Ao todo, foram 22 gols marcados e apenas cinco sofridos.