Com foco no acesso à elite do Brasileirão, Erivelton Viana projeta temporada das Meninas do Vozão

A equipe feminina de futebol do Vovô, atual campeã Cearense, está na expectativa para o início da temporada de 2022. Nesta quinta-feira (3), em Porangabuçu, o técnico Erivelton Viana falou dos planos para o grupo e revelou que o foco maior da equipe será conquistar o acesso para o Brasileirão A1, principal divisão da modalidade na categoria.

“A gente sabe que tem uma competição difícil, o Brasileiro A2. Não é a toa que o clube já vem tentando há quatro anos e não conseguiu esse objetivo. Então, nosso objetivo, se Deus quiser, é o acesso para a Série A1. E o segundo semestre tem o Campeonato Cearense, onde a gente vai em busca do bicampeonato”, disse o treinador.

Em 2021, na competição nacional, as Meninas do Vozão chegaram às quartas de final pelo terceiro ano consecutivo, mas não conquistou o acesso. No fim do ano, a equipe alvinegra venceu o estadual contra o maior rival, o Fortaleza. Sob o comando de Erivelton, o time não perdeu nenhum jogo na competição, marcou 28 gols e sofreu quatro.

Algumas atletas deixaram o clube, mas novos reforços devem chegar para o Brasileiro A2, que tem início em maio. Ainda de acordo com o treinador, o plantel estará completo até a próxima semana, quando poderão iniciar a pré-temporada.

“Esperamos fazer um bom ano, alcançar todos os objetivos que vamos traçar. Independente de quem saiu e de quem tá chegando, a gente pretende montar um grupo forte novamente. É um momento importante que vai dar uma base para o ano todo. A gente vai procurar fazer uma boa pré-temporada, para que esse tempo que a gente tem até o brasileiro, a gente chegar forte e preparado”, concluiu o técnico.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte