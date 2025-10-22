Com elenco completo, Ceará faz treino tático com foco no Atlético

O técnico Léo Condé liderou o segundo dia de treinamentos no Ceará nesta quarta-feira (22). Em Porangabuçu, o Alvinegro segue preparação para encarar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O elencou realizou trabalho físico na academia. Em seguida, o grupo fez uma atividade tática. Foi o primeiro dia em que todo o elenco participou dos trabalhos em campo, já que apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos trabalharam com bola se reapresentaram. O grupo terá mais dois dias de treinamentos até o embarque para Minas Gerais.

O Alvinero está em 13º na tabela, com 35 pontos somados. A pontuação é a mesma do Atlético-MG, que está em 15º lugar. As equipes entram em campo neste sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV.