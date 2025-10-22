Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com elenco completo, Ceará faz treino tático com foco no Atlético

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:32)
Jogada
Legenda: Ceará enfrenta o Atlético-MG na próxima rodada do Brasileiro.
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O técnico Léo Condé liderou o segundo dia de treinamentos no Ceará nesta quarta-feira (22). Em Porangabuçu, o Alvinegro segue preparação para encarar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. 

O elencou realizou trabalho físico na academia. Em seguida, o grupo fez uma atividade tática. Foi o primeiro dia em que todo o elenco participou dos trabalhos em campo, já que apenas os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos trabalharam com bola se reapresentaram. O grupo terá mais dois dias de treinamentos até o embarque para Minas Gerais. 

O Alvinero está em 13º na tabela, com 35 pontos somados. A pontuação é a mesma do Atlético-MG, que está em 15º lugar. As equipes entram em campo neste sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Veja também

teaser image
Tom Barros

Vídeo: Ceará liga alerta para não cair! Fortaleza vive bastidores com declarações fortes!

teaser image
Jogada

Chances de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores do Ceará após a 29ª rodada da Série A

teaser image
Jogada

Willian Machado avalia campanha do Ceará no Brasileiro: 'Nosso sinal de alerta sempre esteve ligado'

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Com elenco completo, Ceará faz treino tático com foco no Atlético

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Redação Há 13 minutos
jogadores

Jogada

Norde Vôlei conhece tabela da Superliga B; equipe estreia contra Chapecó

Equipe liderada por Marcelo Negrão estreia no dia 29 de novembro

Crisneive Silveira Há 42 minutos
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação Há 1 hora

Jogada

Incêndio no CT do Flamengo: sobrevivente questiona absolvição de réus e cobra responsabilidade

Cearense Cauan Gomes lamentou decisão judicial

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
jogador

Jogada

Willian Machado avalia campanha do Ceará no Brasileiro: 'Nosso sinal de alerta sempre esteve ligado'

Jogador também projetou duelo contra o Atlético-MG

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
palermo e fernanda

Jogada

VÍDEO: Palermo tem lista de jogadores que ainda não foram utilizados no Fortaleza | Jogada do Leão

Veja o vídeo do dia

Redação 22 de Outubro de 2025