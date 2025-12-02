Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Flamengo; veja relacionados
Equipes se enfrentam nestsa quarta-feira
O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira (2) para enfrentar o Flamengo. Ao todo, o técnico Léo Condé relacionou 24 atletas para o confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
O grupo está sem três nomes importantes: o zagueiro Willian Machado e o lateral Matheus Bahia (suspensos), e o atacante Pedro Henrique, que está lesioinado.
O Ceará está em 14º na tabela, com 43 pontos somados. O grupo luta para se afastar cada vez mais do Z4 da competição. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
- GOLEIROS: Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel
- ZAGUEIROS: Marcos Victor, Éder, Marllon e Gabriel Lacerda
- LATERAIS: Fabiano Souza, Rafael Ramos e Nicolas
- MEIO-CAMPISTAS: Zanocelo, Dieguinho, Lucas Lima, Richardson, Lucas Mugni, Lourenço, Fernando Sobral e Vina
- ATACANTES: Rodriguinho, Paulo Baya, Pedro Raul, Galeano, Fernandinho e Aylon
