Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Flamengo; veja relacionados

Equipes se enfrentam nestsa quarta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira e Samuel Conrado jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará embarca para duelo contra o Flamengo.
Foto: Samuel Conrado/SVM

O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira (2) para enfrentar o Flamengo. Ao todo, o técnico Léo Condé relacionou 24 atletas para o confronto válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo está sem três nomes importantes: o zagueiro Willian Machado e o lateral Matheus Bahia (suspensos), e o atacante Pedro Henrique, que está lesioinado. 

O Ceará está em 14º na tabela, com 43 pontos somados. O grupo luta para se afastar cada vez mais do Z4 da competição. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.


VEJA RELACIONADOS

 

  • GOLEIROS: Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel
  • ZAGUEIROS: Marcos Victor, Éder, Marllon e Gabriel Lacerda
  • LATERAIS: Fabiano Souza, Rafael Ramos e Nicolas 
  • MEIO-CAMPISTAS: Zanocelo, Dieguinho, Lucas Lima, Richardson, Lucas Mugni, Lourenço, Fernando Sobral e Vina
  • ATACANTES: Rodriguinho, Paulo Baya, Pedro Raul, Galeano, Fernandinho e Aylon

Veja também

teaser image
Jogada

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

teaser image
Jogada

Dorival indica Corinthians modificado diante do Fortaleza: 'Vamos ter que variar a equipe'

teaser image
Vladimir Marques

Extremos: Após penúltima rodada, Ceará pode confirmar permanência na Série A ou entrar no Z4

Assuntos Relacionados
atletas

Jogada

Com desfalques, Ceará embarca para enfrentar o Flamengo; veja relacionados

Equipes se enfrentam nestsa quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 23 minutos
Foto de Lucas Gazal

Jogada

Lucas Gazal recebe sondagens de Remo, Coritiba e Athletico/PR

Lucas Gazal chegou ao Leão por empréstimo pelo Atlético-GO e tem vínculo até o fim desta temporada

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto da Torcida do Fortaleza

Jogada

Fortaleza divulga mais de 45 mil ingressos vendidos para confronto contra o Corinthians

A partida será determinante para o destino do Fortaleza no campeonato pois o Leão pode ser rebaixado ou continuar vivo na luta para permanecer na Série A

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Print de um vídeo

Jogada

PVC decreta vitória ou empate do Flamengo e rechaça chance do Ceará: "não vai acontecer"

O jornalista compartilhou um vídeo em suas redes sociais e 'cravou' que o Ceará não vai ganhar do Flamengo

Samir de Carvalho* 02 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Sasha, jogador do Fortaleza

Jogada

Sasha revela ‘segredo’ do Fortaleza para rodadas finais e alerta: ‘Corinthians é muito perigoso’

O volante do Leão comentou sobre a reta final da Série A e rasgou elogios a Pierre

Daniel Farias 02 de Dezembro de 2025
Foto de Marinho, jogador do Fortaleza

Jogada

Marinho se recupera de lesão e deve ser novidade no Fortaleza contra o Corinthians

Atacante voltou a treinar após mais de um mês afastado por conta de uma lesão

Daniel Farias 02 de Dezembro de 2025