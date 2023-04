Clubes e FCF definem fórmula de disputa da Taça Fares Lopes 2023

A fórmula de disputa da Taça Fares Lopes foi definida pela Federação Cearense de Futebol (FCF) em reunião com representantes clubes que participam da disputa. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (12), na sede da entidade, em Fortaleza. O vencedor da competição garante vaga direta na Copa do Brasil.

Nove equipes participam do torneio. No Grupo A estão Fortaleza, Guarani, Pacajus e Iguatu. Já Ferroviário, Icasa, Caucaia, Guarany e FC Atlético formam o Grupo B. Classificado para o torneio, o Floresta desistiu de participar da competição.

O Verdão enviou uma nota explicando a desistência da competição, ao priorizar a Série C do Brasileiro.

'No planejamento inicial, a Copa Fares Lopes estava no calendário da Federação Cearense de Futebol para iniciar no mês de outubro, porém houve a antecipação da competição e neste caso, optamos em focar apenas na Série C do Brasileiro, onde será uma das mais difíceis dos últimos anos e claro, buscar a classificação para a segunda fase'.

FÓRMULA DA COMPETIÇÃO

A Fares Lopes terá três fases. Com as nove equipes distribuídas em dois grupos. A primeira será com disputas dentro do mesmo grupo, em turno único. Os dois melhores times de cada avançam. Na 2ª fase, os times que estão na semifinal vão se enfrentar em duelos de ida e volta, respeitando o cruzamento:

Grupo C: 1º A x 2º B

Grupo D: 1º B x 2º A

Já a 3ª fase terá os dois melhores times da fase anterior, que vão decidir o título do torneio em disputas de ida e volta. A Fares Lopes terá início no dia 28 de junho.