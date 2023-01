FCF altera critérios de vagas na Copa do Brasil 2024; veja mudanças

A Federação Cearense de Futebol (FCF), informou mudanças nos critérios de classificação para a Copa do Brasil de 2024, referentes as 3 vagas destinadas ao futebol cearense.

E após Conselho Técnico Extraordinário com os 10 representantes do Campeonato Cearense de 2023, ficou definido que as vagas serão distribuidas assim: uma vaga para o Campeão Cearense da Série A, uma vaga para o Vice-Campeão cearense e e uma vaga para o Campeão da Taça Fares Lopes 2023.

Anteriormente, o regulamento do estadual previa que as vagas para Copa do Brasil 2024 seriam destinadas ao Campeão Cearense Série A 2023, Campeão da Taça Pedro Basílio e Campeão da Taça Fares Lopes. Mas como a CBF extinguiu a vaga via Ranking Nacional de Clubes (RNC), foi necessário mudar os requisitos para preenchimento das vagas, com a FCF dando ao vice-campeão estadual a vaga que era da melhor equipe da 1ª Fase do Estadual.

Advertência após 'confusão'

A FCF ressaltou aos clubes participantes o Regulamento Específico da Taça Fares Lopes precisa da aprovação da DCO/CBF com 60 dias de antecedência e caso não atinja o quorum (participação mínima de 6 (seis) clubes, sendo 4 (quatro) clubes do principal campeonato profissional) necessário para a disputa, a vaga será destinada ao 3º colocado do Campeonato Cearense da Série A.

Essa observação é referente à confusão para a edição de 2023, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enviou um ofício para a Federação Cearense de Futebol (FCF) determinando que a quarta vaga que o Estado do Ceará tem direito na Copa do Brasil ficasse com a equipe do Iguatu. Com isso, o Pacajus, que havia conquistado a vaga após ser campeão da Taça Fares Lopes, está fora da competição em 2023.

A mudança foi realizada pela CBF após a Federação não atender um artigo no regulamento da competição que trata sobre a validade do torneio. Segundo a determinação, para ter validade, a Fares Lopes não poderia ter contato com apenas três times da Séria A do Campeonato Cearense.