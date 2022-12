CBF determina que Iguatu ficará com a quarta vaga cearense na Copa do Brasil; Pacajus está fora

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enviou um ofício para a Federação Cearense de Futebol (FCF) determinando que a quarta vaga que o estado do Ceará tem direito na Copa do Brasil fique com a equipe do Iguatu. Com isso, o Pacajus, que havia conquistado a vaga após ser campeão da Taça Fares Lopes, está fora da competição em 2023.

A mudança foi realizada pela CBF após a Federação não atender um artigo no regulamento da competição que trata sobre a validade do torneio. Segundo a determinação, para ter validade, a Fares Lopes não poderia ter contato com apenas três times da Séria A do Campeonato Cearense.

"O torneio seletivo que atende ao previsto no art. 24 do RGC da CBF e no art. 3º do REC da Copa do Brasil, uma vez que somente contou com a participação de três equipes da 1ª Divisão do Campeonato Cearense (Pacajus, Maracanã e Icasa), número abaixo do mínimo exigido", diz o ofício.

"Com isso, o Iguatu, que ficou em quarto lugar no Campeonato Cearense de 2022, fica com a vaga. Dessa forma, para resolver o presente caso omisso e para trazer segurança jurídica, a CBF determina que o preenchimento dessa vaga deve ser feito pelo critério do clube mais bem colocado na Classificação Geral do Campeonato Cearense da Série A 2022, excluindo outros clubes já classificados para a Copa do Brasil 2023 anteriormente por outros critérios", diz o texto.

Na atual temporada, o campeão Cearense foi o Fortaleza Esporte Clube, o Vice-Campeão o Caucaia Esporte Clube, o 3º Colocado o Ferroviário Atlético Clube, e o 4º Colocado a Associação Desportiva Iguatu.

O Ceará também irá participar da Copa do Brasil em 2023 devido a outros critérios de classificação.

Iguatu mudará planejamento

A notícia da vaga na Copa do Brasil surpreendeu até a direção do Iguatu. "Não havíamos solicitado nada. Fomos pegos de surpresa com e-mail da CBF avisando que estávamos na Copa do Brasil em 2023. Esse foi sempre o sonho do Iguatu de participar de uma competição nacional. Vamos realizar jogando a Série D e agora a Copa do Brasil. Isso premia com chave de ouro o ano que Iguatu. Que passa desde a eliminação do Ceará no Campeonato Cearense até a conquista da vaga", enfatiza Gabriel Uchôa, diretor da Associação Desportiva Iguatu.

A Federação Cearense de Futebol ainda não se pronunciou sobre o caso.

O que diz o artigo da CBF?

Art. 24 – Tratando-se da realização de torneio seletivo ou competição equivalente no âmbito das Federações estaduais com o objetivo de classificar Clubes para certames nacionais, tais torneios somente serão reconhecidos pela CBF se disputados por, no mínimo, quatro (4) Clubes da principal série ou divisão da Federação.

Leia abaixo ofício da CBF