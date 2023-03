Ceará e Fortaleza se garantem na Copa do Brasil de 2024; futebol cearense tem mais uma vaga

Ceará e Fortaleza estão garantido na Copa do Brasil de 2024. A vagas foram obtidas neste fim de semana, quando os times eliminaram Iguatu e Ferroviário, respectivamente, avançando para a final do Campeonato Cearense de 2023.

A conquista ocorre após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudar o critério dos classificados e excluir o ranking nacional de clubes como um ponto. Assim, os Estaduais ganharam mais peso e influência na definição dos participantes da competição.

No caso da Federação Cearense de Futebol (FCF), as vagas para a Copa do Brasl serão dos finalistas do Campeonato Cearense e do campeão da Taça Fares Lopes. Logo, resta apenas mais um participante local ser preenchido. Na atual edição do torneio, o Estado contou com cinco classificados: Caucaia, Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu.

Após as duas primeiras fases, o único remanescente é o Tricolor do Pici, que ainda não estreou. Por conta da participação na Libertadores, o time de Vojvoda entra apenas na 3ª fase, quando um sorteio será realizado pela CBF para definir o adversário.

Outras formas de ganhar vaga

Em 2024, das 92 vagas da Copa do Brasil, 80 serão via federações estaduais. As demais, outras 12, serão para o campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B, além de todos os classificados para a Libertadores. Os espaços restantes serão para os melhores colocados da 1ª divisão nacional.

Assim, os caminhos são mais restritos. No futebol paulista, Corinthians, Santos e São Paulo foram eliminados no mata-mata e estão ameaçados. O Botafogo também deixou o Campeonato Carioca, e o Vitória-BA ficou fora do Campeonato Baiano.