Clássico-Rei: veja quem marcou mais gols pelo Ceará na Era Condé

Léo Condé vai disputar o quarto Clássico-Rei da carreira. E este será o primeiro duelo entre as equipes no Brasileirão de 2025. O treinador está invicto diante do Tricolor do Pici e quer manter a marca. Ao todo, foram três jogos disputados contra o maior rival da equipe, com quatro gols do Alvinegro. Todos marcados por atletas diferentes. Quem sabe desta vez alguém pode assumir a ponta da artilharia?

A equipe balançou as redes adversárias em todos os confrontos, em duas vitórias e um empate. O primeiro Clássico-Rei de Condé como técnico foi ainda na fase de grupos do Campeonato Cearense. O primeiro duelo foi com vitória Alvinegra, que venceu o confronto por 2 a 1. Mugni e Pedro Henrique balançaram as redes para o Vovô.

As equipes voltaram a se encontrar novamente na final do estadual, disputada em dois jogos. No primeiro, o time voltou a vencer. Dessa vez, Fernando Sobral marcou o único gol da partida e deixou o time em vantagem para o duelo decisivo. No último, os times empataram em 1 a 1, e Pedro Raul marcou para o grupo de Léo Condé. O empate valeu o bicampeonato cearense.

Ceará e Fortaleza se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília) em duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O duelo será no domingo (13), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

ARTILHARIA DO CEARÁ EM CLÁSSICO-REI NA ERA CONDÉ

Fortaleza 1 - 2 Ceará (Mugni e Pedro Henrique)

Fortaleza 0 - 1 Ceará - (Fernando Sobral)

Ceará 1 - 1 Fortaleza (Pedro Raul)